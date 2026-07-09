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Катар и Иран обсудили последствия новой эскалации с США - РИА Новости, 09.07.2026
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11:17 09.07.2026
Катар и Иран обсудили последствия новой эскалации с США

МИД Катара: Аль Тани обсудил с Аракчи развитие эскалации с США

© AP Photo / Kamran JebreiliДоха, Катар
Доха, Катар - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Kamran Jebreili
Доха, Катар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани обсудил с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи развитие ситуации в регионе на фоне новой военной эскалации с США.
  • Премьер-министр Катара заявил о необходимости придерживаться диалога и выполнять условия, согласованные в меморандуме о взаимопонимании.
ДОХА, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани обсудил с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи развитие ситуации в регионе на фоне новой военной эскалации с США, сообщило министерство иностранных дел Катара в социальной сети Х.
Власти Катара рано утром в четверг впервые за месяц оповестили жителей о воздушной тревоге после интенсивных ударов США по территории Ирана.
"Премьер-министр провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана, в ходе которого стороны обсудили развитие ситуации в связи с военной эскалацией между США и Ираном", - говорится в сообщении МИД Катара.
Премьер-министр во время разговора с Аракчи заявил о необходимости для всех сторон придерживаться диалога и выполнять условия, согласованные в меморандуме о взаимопонимании.
В ночь на четверг американские военные нанесли серию мощных ударов по Ирану. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
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