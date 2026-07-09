Подростки украли 200 заказов из пункта выдачи на Камчатке

П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 июл - РИА Новости. Прокуратура Петропавловска-Камчатского утвердила обвинительное заключение в отношении 15-летней девушки и 17-летнего парня, похитивших не менее 200 посылок из пункта выдачи заказов интернет-магазина, сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, подростки зашли в подъезд жилого дома, чтобы согреться. Там они нашли спрятанный ключ от пункта выдачи, который располагался рядом, и решили забрать все, что внутри. Чтобы их не записали камеры, они попытались перерезать провода системы видеонаблюдения, но ошиблись - вывели из строя офисную технику, а камера продолжила работать.