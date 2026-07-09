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Подростки украли 200 заказов из пункта выдачи на Камчатке - РИА Новости, 09.07.2026
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02:52 09.07.2026
Подростки украли 200 заказов из пункта выдачи на Камчатке

На Камчатке подростки похитили 200 посылок из пункта выдачи заказов

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура Петропавловска-Камчатского утвердила обвинительное заключение в отношении 15-летней девушки и 17-летнего парня, похитивших не менее 200 посылок из пункта выдачи заказов.
  • Подростки обвиняются в краже по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ.
  • Уголовное дело направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 июл - РИА Новости. Прокуратура Петропавловска-Камчатского утвердила обвинительное заключение в отношении 15-летней девушки и 17-летнего парня, похитивших не менее 200 посылок из пункта выдачи заказов интернет-магазина, сообщили в надзорном ведомстве.
"Они обвиняются в краже (пункт "в" части 3 статьи 158 УК РФ)", - говорится в сообщении прокуратуры.
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По версии следствия, подростки зашли в подъезд жилого дома, чтобы согреться. Там они нашли спрятанный ключ от пункта выдачи, который располагался рядом, и решили забрать все, что внутри. Чтобы их не записали камеры, они попытались перерезать провода системы видеонаблюдения, но ошиблись - вывели из строя офисную технику, а камера продолжила работать.
Посылки подростки сложили в картонные коробки и мешки, вывезли на такси и спрятали недалеко от дома парня.
Уголовное дело направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд.
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