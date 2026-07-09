В Калининградском гидрометцентре сообщили об ослаблении циклона

Краткий пересказ от РИА ИИ Циклон с ураганным ветром еще не ушел из Калининградской области, но ослабел и продолжает разрушаться.

Циклон такой силы летом в Калининградской области был в последний раз в 1980 году, обычно циклоны характерны для осеннего и зимнего периодов.

В среду ураганный ветер повалил более 100 деревьев, остановил движение судов в море, нарушил график движения пригородных поездов и электроснабжение населенных пунктов на побережье Балтийского моря.

КАЛИНИНГРАД, 9 июл – РИ А Новости. Циклон, принесший ураганный ветер, еще не ушел из Калининградской области, но ослабел и продолжает разрушаться, сообщили РИА Новости в областном гидрометцентре.

"Циклон остался, он пошел немного на запад и замедлил свой ход. И он продолжает разрушаться. И теперь уже ветер будет, но не такой сильный. И дождь будет еще. Это все сегодня и завтра", - сказали в гидрометцентре.

Собеседник агентства отметил, что за последние годы летом циклон такой силы был в 1980 году. В Калининградской области циклоны не характерны для летнего периода – обычно это осень и зима.

"У нас сейчас перестройка идет всей системы прогнозов. Летом, как как правило, циклоны не наблюдаются. У нас наблюдаются только осенью и зимой. Летом - это, в принципе, аномально для Калининградской области. Пока аномально", - добавили в гидрометцентре.

Ночью и утром в среду ураганный ветер накрыл Калининградскую область. По данным областного ГУ МЧС , он повалил более 100 деревьев, остановил движение судов в море, нарушил график движения пригородных поездов и электроснабжение населенных пунктов, большинство из которых на побережье Балтийского моря.