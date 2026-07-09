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В Калининградском гидрометцентре сообщили об ослаблении циклона - РИА Новости, 09.07.2026
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16:43 09.07.2026 (обновлено: 16:46 09.07.2026)
В Калининградском гидрометцентре сообщили об ослаблении циклона

В Калининградском гидрометцентре заявили, что циклон, принесший ураган, ослабел

© РИА Новости / Александр Подгорчук | Перейти в медиабанкПоваленное дерево в Зеленоградске Калининградской области
Поваленное дерево в Зеленоградске Калининградской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Александр Подгорчук
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Поваленное дерево в Зеленоградске Калининградской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Циклон с ураганным ветром еще не ушел из Калининградской области, но ослабел и продолжает разрушаться.
  • Циклон такой силы летом в Калининградской области был в последний раз в 1980 году, обычно циклоны характерны для осеннего и зимнего периодов.
  • В среду ураганный ветер повалил более 100 деревьев, остановил движение судов в море, нарушил график движения пригородных поездов и электроснабжение населенных пунктов на побережье Балтийского моря.
КАЛИНИНГРАД, 9 июл – РИ А Новости. Циклон, принесший ураганный ветер, еще не ушел из Калининградской области, но ослабел и продолжает разрушаться, сообщили РИА Новости в областном гидрометцентре.
"Циклон остался, он пошел немного на запад и замедлил свой ход. И он продолжает разрушаться. И теперь уже ветер будет, но не такой сильный. И дождь будет еще. Это все сегодня и завтра", - сказали в гидрометцентре.
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Собеседник агентства отметил, что за последние годы летом циклон такой силы был в 1980 году. В Калининградской области циклоны не характерны для летнего периода – обычно это осень и зима.
"У нас сейчас перестройка идет всей системы прогнозов. Летом, как как правило, циклоны не наблюдаются. У нас наблюдаются только осенью и зимой. Летом - это, в принципе, аномально для Калининградской области. Пока аномально", - добавили в гидрометцентре.
Ночью и утром в среду ураганный ветер накрыл Калининградскую область. По данным областного ГУ МЧС, он повалил более 100 деревьев, остановил движение судов в море, нарушил график движения пригородных поездов и электроснабжение населенных пунктов, большинство из которых на побережье Балтийского моря.
По данным гидрометцентра в Калининградской области в четверг ветер северо-западный, северный 8 -11 метров в секунду, в порывах до 15 метров в секунду. В пятницу он ослабнет до 6-11 метров в секунду.
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