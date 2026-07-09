В Юрмале кафе предупредили о штрафе за рекламные посты на русском языке

Краткий пересказ от РИА ИИ Пляжное кафе Sea Breeze в Юрмале получило предупреждение от Центра государственного языка Латвии за большое количество рекламных постов на русском языке в соцсетях.

Владелице кафе предложили исправить или удалить посты на русском языке, так как они не соответствуют требованиям Закона о госязыке.

За несоблюдение закона о нормах использования госязыка юридическому лицу в Латвии грозит штраф до 700 евро.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пляжное кафе Sea Breeze в латвийской Юрмале получило предупреждение от Центра государственного языка Латвии за слишком большое количество рекламных постов в соцсетях на русском языке, сообщила его владелица Анна Доброволска, по местным законам ему может грозить штраф до 700 евро.

Единственным государственным языком в Латвии после распада СССР является латышский. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая 24 июня на XIV Петербургском международном юридическом форуме, заявил, что латвийские власти проводят насильственную дерусификацию в языковой и образовательной сфере.

"Они (чиновники Центра государственного языка - ред.) сказали, что просмотрели все социальные сети и, по их мнению, преобладает любой язык, кроме латышского", - сообщила Доброволска местному порталу LSM4.

По ее словам, она получила письмо от Центра госязыка Латвии, в котором указано, что посты предприятия не соответствуют требованиям Закона о госязыке. Чиновники предложили владелице исправить или удалить посты на русском языке.

Между тем закон Латвии о нормах использования госязыка в публичной информации гласит, что сотрудники частных учреждений обязаны использовать государственный язык. За несоблюдение этого закона юридическому лицу грозит штраф от 28 до 140 штрафных единиц, то есть до 700 евро.

"Делаем анонсы, афиши, короткие рекламы на разных языках, в том числе на русском. Юрмала — курортный город, к нам приезжает много разных посетителей разной национальности. Мы стараемся дублировать — вначале мы пишем что-то на латышском, что-то на русском", — пояснила Доброволска.