Италия высылает двух российских военных атташе

РИМ, 9 июл – РИА Новости. Италия высылает двух военных атташе посольства РФ в Риме после ареста подозреваемых в шпионаже, дипломаты должны покинуть страну в течение трех дней, сообщил глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни.