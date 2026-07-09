Италия высылает двух российских военных атташе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Италия высылает двух военных атташе посольства РФ в Риме.
- Дипломаты должны покинуть страну в течение трех дней.
РИМ, 9 июл – РИА Новости. Италия высылает двух военных атташе посольства РФ в Риме после ареста подозреваемых в шпионаже, дипломаты должны покинуть страну в течение трех дней, сообщил глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни.
Он добавил, что сотрудники должны покинуть Италию в течение трех дней.
Ранее Итальянские карабинеры арестовали двух человек по обвинению в деятельности якобы в интересах РФ, еще пять фигурантов стали объектами обысков. Фигурантами дела являются четверо действующих военнослужащих, основные подозреваемые являются сотрудникам разведывательных служб на пенсии.
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