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Италия высылает двух российских военных атташе - РИА Новости, 09.07.2026
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12:28 09.07.2026 (обновлено: 15:16 09.07.2026)
Италия высылает двух российских военных атташе

Италия высылает двух военных атташе посольства России в Риме

CC BY-SA 3.0 / Дмитрий Шулейко / Здание посольства России в Италии
Здание посольства России в Италии - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
CC BY-SA 3.0 / Дмитрий Шулейко /
Здание посольства России в Италии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Италия высылает двух военных атташе посольства РФ в Риме.
  • Дипломаты должны покинуть страну в течение трех дней.
РИМ, 9 июл – РИА Новости. Италия высылает двух военных атташе посольства РФ в Риме после ареста подозреваемых в шпионаже, дипломаты должны покинуть страну в течение трех дней, сообщил глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни.
"Правительство Италии приняло решение выслать двух военных атташе российского посольства в Италии", - написал он в соцсети Х.
Он добавил, что сотрудники должны покинуть Италию в течение трех дней.
Ранее Итальянские карабинеры арестовали двух человек по обвинению в деятельности якобы в интересах РФ, еще пять фигурантов стали объектами обысков. Фигурантами дела являются четверо действующих военнослужащих, основные подозреваемые являются сотрудникам разведывательных служб на пенсии.
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