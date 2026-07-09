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Глава МИД Испании отказался комментировать заявления Трампа о стране - РИА Новости, 09.07.2026
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18:02 09.07.2026
Глава МИД Испании отказался комментировать заявления Трампа о стране

МИД Испании отказался комментировать заявления Трампа в адрес Мадрида

© РИА Новости / Елена ШестернинаЗдание МИД Испании
Здание МИД Испании - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Елена Шестернина
Здание МИД Испании. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес отказался постоянно комментировать заявления президента США Дональда Трампа в адрес Мадрида.
  • Альбарес подчеркнул, что Испания и США имеют взаимовыгодные отношения в торговой, культурной и образовательной сферах, а также что Испания является важным союзником США по НАТО.
МАДРИД, 9 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес отказался комментировать заявления президента США Дональда Трампа в адрес Мадрида.
В среду Трамп заявил, что Вашингтон больше не хочет вести торговые дела с Испанией, назвав ее "безнадежным случаем" и "ужасным партнером" по НАТО.
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"Мы не будем постоянно комментировать комментарии", - сказал Альбарес в эфире телеканала Telecinco, отметив, что при ведении внешней политики нужно всегда смотреть на "объективную реальность".
По словам министра, объективная реальность заключается в том, что Испания и США имеют взаимовыгодные отношения в торговой сфере, причем с профицитом в пользу американской стороны, а также в культурной и образовательной областях. Альбарес также подчеркнул, что Испания является важным союзником по НАТО.
Ранее Трамп уже угрожал разорвать торговые отношения с Испанией после того, как она стала единственной страной НАТО, отказавшейся взять на себя обязательство увеличить оборонные расходы до 5% ВВП.
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