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Написавшая Путину испанская школьница хочет получить гражданство России - РИА Новости, 09.07.2026
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03:48 09.07.2026 (обновлено: 04:01 09.07.2026)
Написавшая Путину испанская школьница хочет получить гражданство России

Написавшая Путину испанская школьница Люсия хочет получить гражданство России

© Фото : предоставлено ЛюсиейИспанская школьница Люсия, написавшая Путину
Испанская школьница Люсия, написавшая Путину - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : предоставлено Люсией
Испанская школьница Люсия, написавшая Путину. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Испанская школьница Люсия заявила, что хотела бы получить российское гражданство и сохранить при этом испанское.
  • Посол РФ в Испании Юрий Клименко принял семью Люсии в главном здании российской дипмиссии в Мадриде после того, как школьница написала письмо Владимиру Путину.
МАДРИД, 9 июл — РИА Новости. Испанская школьница Люсия, написавшая письмо президенту России Владимиру Путину, заявила РИА Новости о желании получить гражданство возглавляемой им страны.
"Я люблю Россию и люблю Испанию. Мне хотелось бы иметь двойное гражданство, получить российское гражданство, но не потерять испанское", — сказала она.
Школьница подчеркнула, что ей с детства нравятся Россия, народ и президент страны, а встреча с Путиным для нее — большая мечта.
Ранее посол России в Мадриде Юрий Клименко принял семью девочки в главном здании дипмиссии. Поводом для встречи стало письмо, которое она в июле 2025 года попросила передать президенту. В посольстве рассказали, что обращение девушки не оставили без внимания. В ответ на него школьница получила в подарок фотографию российского лидера с его подписью.
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В миреРоссияИспанияМадридВладимир ПутинЮрий Клименко
 
 
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