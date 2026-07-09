В Испании священник получил 52 года тюрьмы за изнасилование женщин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд в Малаге приговорил 35-летнего священника к 52 годам тюрьмы за сексуальное насилие над четырьмя женщинами.
- Священник, известный как падре Фран, должен выплатить компенсации пострадавшим за моральный вред и психологические последствия.
- Суд запретил мужчине приближаться к трем пострадавшим в течение 13 лет и к четвертой женщине — в течение пяти лет.
МАДРИД, 9 июл - РИА Новости. Суд в испанской Малаге приговорил к 52 годам тюрьмы 35-летнего священника, обвиненного в том, что он усыплял и насиловал четырех женщин в период с 2014 по 2018 год, передает агентство EFE.
"Тридцатипятилетний священник из Малаги, обвиненный в том, что в период с 2014 по 2018 год он усыплял и совершал сексуальное насилие в отношении четырех женщин, был приговорен первой секцией суда провинции Малага к 52 годам лишения свободы", - сообщает агентство с ссылкой на источники.
По его информации, суд также постановил, что священник, известный как падре Фран, должен выплатить компенсации каждой из пострадавших за причиненный моральный вред и психологические последствия.
Согласно приговору, священник, пользуясь дружескими отношениями с женщинами, давал им неизвестное вещество, вызывавшее сильную сонливость и потерю сознания, после чего насиловал их.
Суд также запретил мужчине приближаться к трем пострадавшим в течение 13 лет и к четвертой женщине - в течение пяти лет. Священник находится в предварительном заключении с момента задержания 11 сентября 2023 года.