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В Испании священник получил 52 года тюрьмы за изнасилование женщин - РИА Новости, 09.07.2026
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20:30 09.07.2026
В Испании священник получил 52 года тюрьмы за изнасилование женщин

В Испании священник получил 52 года тюрьмы за изнасилование четырех женщин

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСобор в Мадриде
Собор в Мадриде - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Малаге приговорил 35-летнего священника к 52 годам тюрьмы за сексуальное насилие над четырьмя женщинами.
  • Священник, известный как падре Фран, должен выплатить компенсации пострадавшим за моральный вред и психологические последствия.
  • Суд запретил мужчине приближаться к трем пострадавшим в течение 13 лет и к четвертой женщине — в течение пяти лет.
МАДРИД, 9 июл - РИА Новости. Суд в испанской Малаге приговорил к 52 годам тюрьмы 35-летнего священника, обвиненного в том, что он усыплял и насиловал четырех женщин в период с 2014 по 2018 год, передает агентство EFE.
"Тридцатипятилетний священник из Малаги, обвиненный в том, что в период с 2014 по 2018 год он усыплял и совершал сексуальное насилие в отношении четырех женщин, был приговорен первой секцией суда провинции Малага к 52 годам лишения свободы", - сообщает агентство с ссылкой на источники.
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По его информации, суд также постановил, что священник, известный как падре Фран, должен выплатить компенсации каждой из пострадавших за причиненный моральный вред и психологические последствия.
Согласно приговору, священник, пользуясь дружескими отношениями с женщинами, давал им неизвестное вещество, вызывавшее сильную сонливость и потерю сознания, после чего насиловал их.
Суд также запретил мужчине приближаться к трем пострадавшим в течение 13 лет и к четвертой женщине - в течение пяти лет. Священник находится в предварительном заключении с момента задержания 11 сентября 2023 года.
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