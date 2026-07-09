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На счетах Исинбаевой арестовали деньги из-за долга за дачный участок - РИА Новости, 09.07.2026
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06:47 09.07.2026
На счетах Исинбаевой арестовали деньги из-за долга за дачный участок

Приставы арестовали деньги Исинбаевой из-за долгов за дачу под Волгоградом

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДвукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Судебные приставы арестовали деньги на банковских счетах Елены Исинбаевой из-за задолженности по платежам за дачный участок в Волгоградской области.
  • С Исинбаевой взыскивают 55,4 тысячи рублей, и если долг не будет погашен добровольно, средства будут списаны со счетов в принудительном порядке.
  • Садоводческое товарищество подало заявление в суд о взыскании с Исинбаевой задолженности за пользование общим имуществом в 2024–2025 годах.
ВОЛГОГРАД, 9 июл - РИА Новости. Приставы арестовали деньги на банковских счетах двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой из-за задолженности по платежам за дачный участок в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе волгоградского главка ФССП.
По данным судебных приставов, с Исинбаевой сейчас взыскивают 55,4 тысячи рублей.
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"Наложен арест на денежные средства, находящиеся на банковских счетах должника", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
По словам собеседника агентства, если долг не будет добровольно погашен, то средства будут списаны со счетов в принудительном порядке.
Согласно материалам дела, которые есть в распоряжении РИА Новости, садоводческое товарищество, расположенное в Волгоградской области, подало заявление в суд о взыскании с Исинбаевой задолженности оплаты за пользование общим имуществом в 2024-2025 годах на сумму более 32 тысяч рублей, пени - 20,5 тысяч рублей, а также госпошлины две тысячи рублей. Мировой судья вынес приказ о взыскании долга.
Ранее, как следовало из материалов налоговой службы, с которыми ознакомилось РИА Новости, стало известно, что Исинбаева выплатила более 705 тысяч рублей долга, выставленного Федеральной налоговой службой (ФНС). Кроме того, в 2026 году Московская объединенная энергетическая компания дважды пыталась через столичный суд взыскать долг по коммунальным платежам, оба раза заявления были возвращены.
Исинбаева становилась олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом в 2004 году в Афинах и в 2008 году в Пекине. На Олимпиаде-2012 в Лондоне она завоевала бронзовую медаль. Бывшая спортсменка уже несколько лет живет с семьей в Испании.
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