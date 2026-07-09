На счетах Исинбаевой арестовали деньги из-за долга за дачный участок

Краткий пересказ от РИА ИИ Судебные приставы арестовали деньги на банковских счетах Елены Исинбаевой из-за задолженности по платежам за дачный участок в Волгоградской области.

С Исинбаевой взыскивают 55,4 тысячи рублей, и если долг не будет погашен добровольно, средства будут списаны со счетов в принудительном порядке.

Садоводческое товарищество подало заявление в суд о взыскании с Исинбаевой задолженности за пользование общим имуществом в 2024–2025 годах.

ВОЛГОГРАД, 9 июл - РИА Новости. Приставы арестовали деньги на банковских счетах двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой из-за задолженности по платежам за дачный участок в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе волгоградского главка ФССП.

По данным судебных приставов, с Исинбаевой сейчас взыскивают 55,4 тысячи рублей.

"Наложен арест на денежные средства, находящиеся на банковских счетах должника", - сообщили РИА Новости в ведомстве.

По словам собеседника агентства, если долг не будет добровольно погашен, то средства будут списаны со счетов в принудительном порядке.

Согласно материалам дела, которые есть в распоряжении РИА Новости, садоводческое товарищество, расположенное в Волгоградской области , подало заявление в суд о взыскании с Исинбаевой задолженности оплаты за пользование общим имуществом в 2024-2025 годах на сумму более 32 тысяч рублей, пени - 20,5 тысяч рублей, а также госпошлины две тысячи рублей. Мировой судья вынес приказ о взыскании долга.

Ранее, как следовало из материалов налоговой службы, с которыми ознакомилось РИА Новости, стало известно, что Исинбаева выплатила более 705 тысяч рублей долга, выставленного Федеральной налоговой службой ( ФНС ). Кроме того, в 2026 году Московская объединенная энергетическая компания дважды пыталась через столичный суд взыскать долг по коммунальным платежам, оба раза заявления были возвращены.