В Иркутске спасли мальчика, проглотившего 28 магнитов от конструктора

Краткий пересказ от РИА ИИ В Ивано-Матренинскую детскую больницу в Иркутске поступил ребенок с жалобами на рвоту и боль в животе.

Врачи обнаружили и извлекли 28 магнитов от конструктора из желудка и кишечника ребенка.

Здоровье органов ребенка не пострадало, и уже на следующий день мальчик отправился домой.

ИРКУТСК, 9 июл - РИА Новости. Врачи извлекли 28 магнитов от конструктора из желудка и кишечника ребенка в больнице Иркутска, сообщает Ивано-Матренинская детская больница.

В приемный покой Ивано-Матренинской детской больницы в Иркутске поступил ребенок с жалобами на рвоту и боль в животе. Родители сообщили, что мальчик проглотил несколько магнитов от игрушечного конструктора. Врачи сделали обзорный снимок брюшной полости, который показал множественные инородные тела в желудочно-кишечном тракте. Малыша экстренно госпитализировали и подготовили к эндоскопической операции.

"В желудке были найдены сцепленные магниты размером до 4×0,5×0,3 см, а в луковице двенадцатиперстной кишки — еще одна группа магнитов чуть поменьше (до 3×0,5×0,3 см). С помощью эндощипцов их удалили все до единого. Всего извлечено 28 магнитов", - говорится в канале больницы на платформе "Макс".

Органы ребенка не пострадали, и уже на следующий день мальчик отправился домой.