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В Иркутске спасли мальчика, проглотившего 28 магнитов от конструктора - РИА Новости, 09.07.2026
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09:18 09.07.2026
В Иркутске спасли мальчика, проглотившего 28 магнитов от конструктора

Врачи в Иркутске спасли мальчика, проглотившего 28 магнитов от конструктора

© Fotolia / edwardoliveВрачи перед началом операции
Врачи перед началом операции - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Fotolia / edwardolive
Врачи перед началом операции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ивано-Матренинскую детскую больницу в Иркутске поступил ребенок с жалобами на рвоту и боль в животе.
  • Врачи обнаружили и извлекли 28 магнитов от конструктора из желудка и кишечника ребенка.
  • Здоровье органов ребенка не пострадало, и уже на следующий день мальчик отправился домой.
ИРКУТСК, 9 июл - РИА Новости. Врачи извлекли 28 магнитов от конструктора из желудка и кишечника ребенка в больнице Иркутска, сообщает Ивано-Матренинская детская больница.
В приемный покой Ивано-Матренинской детской больницы в Иркутске поступил ребенок с жалобами на рвоту и боль в животе. Родители сообщили, что мальчик проглотил несколько магнитов от игрушечного конструктора. Врачи сделали обзорный снимок брюшной полости, который показал множественные инородные тела в желудочно-кишечном тракте. Малыша экстренно госпитализировали и подготовили к эндоскопической операции.
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"В желудке были найдены сцепленные магниты размером до 4×0,5×0,3 см, а в луковице двенадцатиперстной кишки — еще одна группа магнитов чуть поменьше (до 3×0,5×0,3 см). С помощью эндощипцов их удалили все до единого. Всего извлечено 28 магнитов", - говорится в канале больницы на платформе "Макс".
Органы ребенка не пострадали, и уже на следующий день мальчик отправился домой.
Отмечается, что при попадании в кишечник, магниты притягиваются друг к другу через стенки кишки, сдавливая ткани между собой. Это приводит к образованию пролежней и в итоге к перфорации — дырке, через которую содержимое кишечника выходит в брюшную полость. Такое состояние развивается стремительно и грозит перитонитом, сепсисом и летальным исходом. В этом случае требуется полноценная полостная хирургия с удалением части кишки. Поэтому при подозрении, что ребенок проглотил магнит, необходимо обращаться в медучреждение.
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