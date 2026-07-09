В Иркутской области нашли тело второго мужчины, пропавшего во время сплава

Во время сплава на надувных лодках по реке Иркут 3 июля в местности между населенными пунктами Шаманка и Веденщина четырехлетний мальчик оказался в воде и его унесло течением. Спасти ребенка пытались двое мужчин, их также унесло течением. Поиски пропавших вели спасатели и волонтеры. Возбуждено уголовное дело по статье об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц. Организатору сплава предъявлено обвинение, суд назначил ему запрет определенных действий. Днем в четверг были обнаружены и опознаны тела ребенка и одного из утонувших мужчин.