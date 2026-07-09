В Иркутской области нашли тело второго мужчины, пропавшего во время сплава

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На берегу реки Иркут обнаружили тело второго мужчины, утонувшего 3 июля во время сплава на лодках.
- Проведена процедура опознания. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
ИРКУТСК, 9 июл - РИА Новости. Тело второго мужчины, утонувшего во время сплава на надувных лодках по реке Иркуту, обнаружено на берегу, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Иркутской области.
Во время сплава на надувных лодках по реке Иркут 3 июля в местности между населенными пунктами Шаманка и Веденщина четырехлетний мальчик оказался в воде и его унесло течением. Спасти ребенка пытались двое мужчин, их также унесло течением. Поиски пропавших вели спасатели и волонтеры. Возбуждено уголовное дело по статье об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц. Организатору сплава предъявлено обвинение, суд назначил ему запрет определенных действий. Днем в четверг были обнаружены и опознаны тела ребенка и одного из утонувших мужчин.
"В селе Баклаши Шелеховского района на берегу реки Иркут обнаружено тело второго мужчины, утонувшего 3 июля. Проведена процедура опознания. Назначены судебно-медицинские экспертизы", - сообщил собеседник агентства.
Ход и результаты расследования уголовного дела контролирует прокуратура.