В Иркутской области нашли тела мужчины и ребенка, пропавших во время сплава

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В местности между Шаманкой и Веденщиной 3 июля унесло течением четырехлетнего мальчика, за ним в воду попали двое мужчин, пытавшихся его спасти.
- Поисками пропавших занимались спасатели и волонтеры, было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
- Были обнаружены тела ребенка и мужчины, предположительно, это унесенные течением участники сплава по Иркуту.
ИРКУТСК, 9 июл - РИА Новости. Обнаружены тела ребенка и мужчины, предположительно, это унесенные течением участники сплава по Иркуту, чьи поиски вели с 3 июля, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Во время сплава на надувных лодках по реке Иркут 3 июля в местности между населенными пунктами Шаманка и Веденщина четырехлетний мальчик оказался в воде, и его унесло течением. Спасти ребенка пытались двое мужчин, их также унесло течением. Поиски пропавших вели спасатели и волонтеры. Возбуждено уголовное дело по статье об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц. Организатору сплава предъявлено обвинение, суд назначил ему запрет определенных действий.
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"Обнаружены тела ребенка и мужчины, предположительно, это участники сплава по Иркуту, унесенные течением", - сообщил собеседник агентства.
Ход и результаты расследования уголовного дела контролирует прокуратура.
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