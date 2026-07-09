Рейтинг@Mail.ru
В Иркутской области нашли тела мужчины и ребенка, пропавших во время сплава - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:15 09.07.2026 (обновлено: 11:16 09.07.2026)

В Иркутской области нашли тела мужчины и ребенка, пропавших во время сплава

© МЧС РоссииПоиски пропавших при сплаве на реке Иркут
Поиски пропавших при сплаве на реке Иркут - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© МЧС России
Поиски пропавших при сплаве на реке Иркут
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В местности между Шаманкой и Веденщиной 3 июля унесло течением четырехлетнего мальчика, за ним в воду попали двое мужчин, пытавшихся его спасти.
  • Поисками пропавших занимались спасатели и волонтеры, было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
  • Были обнаружены тела ребенка и мужчины, предположительно, это унесенные течением участники сплава по Иркуту.
ИРКУТСК, 9 июл - РИА Новости. Обнаружены тела ребенка и мужчины, предположительно, это унесенные течением участники сплава по Иркуту, чьи поиски вели с 3 июля, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Во время сплава на надувных лодках по реке Иркут 3 июля в местности между населенными пунктами Шаманка и Веденщина четырехлетний мальчик оказался в воде, и его унесло течением. Спасти ребенка пытались двое мужчин, их также унесло течением. Поиски пропавших вели спасатели и волонтеры. Возбуждено уголовное дело по статье об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц. Организатору сплава предъявлено обвинение, суд назначил ему запрет определенных действий.
«
"Обнаружены тела ребенка и мужчины, предположительно, это участники сплава по Иркуту, унесенные течением", - сообщил собеседник агентства.
Ход и результаты расследования уголовного дела контролирует прокуратура.
Следователи осматривают тела погибших девочек в Туве - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
В Туве нашли тела двух пропавших девочек
Вчера, 09:33
 
ПроисшествияИркутская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала