Власти Ирана объяснили звуки взрывов в Бушере работой ПВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В иранском городе Бушер сработала система ПВО, один из снарядов противника попал по военному объекту на окраине города.
- Центральное командование ВС США утверждало, что серия мощных ударов по Ирану была якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
ТЕГЕРАН, 9 июл – РИА Новости. Звуки взрывов в иранском городе Бушер были работой ПВО, один из снарядов противника попал по военному объекту, расположенному на окраине города, заявил заместитель губернатора иранской провинции Бушер Эхсан Джаханиян.
Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах в Бушере, Конараке и Чогадаке.
"Взрыв, прогремевший несколько минут назад в городе Бушер, был вызван своевременным ответом со стороны систем ПВО", - сказал Джаханиян, его цитирует иранское агентство IRNA.
Он отметил также, что некоторое время назад удару со стороны противника подвергся военный объект на окраине города Бушер.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческий судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) в четверг сообщило, что американские военные нанесли удары примерно по 90 объектам в Иране. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в ответ на атаку США нанес удары по двум базам Штатов в Кувейте и двум - в Бахрейне.