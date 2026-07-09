Власти Ирана объяснили звуки взрывов в Бушере работой ПВО

Краткий пересказ от РИА ИИ В иранском городе Бушер сработала система ПВО, один из снарядов противника попал по военному объекту на окраине города.

Центральное командование ВС США утверждало, что серия мощных ударов по Ирану была якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.

ТЕГЕРАН, 9 июл – РИА Новости. Звуки взрывов в иранском городе Бушер были работой ПВО, один из снарядов противника попал по военному объекту, расположенному на окраине города, заявил заместитель губернатора иранской провинции Бушер Эхсан Джаханиян.

Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах в Бушере , Конараке и Чогадаке.

"Взрыв, прогремевший несколько минут назад в городе Бушер, был вызван своевременным ответом со стороны систем ПВО", - сказал Джаханиян, его цитирует иранское агентство IRNA

Он отметил также, что некоторое время назад удару со стороны противника подвергся военный объект на окраине города Бушер.

В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану . Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческий судов, которые пересекали Ормузский пролив.