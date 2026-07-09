Сотни тысяч человек участвуют в церемонии прощания с Хаменеи в Мешхеде

Краткий пересказ от РИА ИИ Сотни тысяч человек участвуют в церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Мешхеде.

В Мешхед для участия в церемонии похорон верховного лидера прибыли более 4,7 тысячи иностранцев из 27 государств.

МЕШХЕД (Иран), 9 июл - РИА Новости. Сотни тысяч человек участвуют в церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи перед его захоронением в родном городе Мешхеде, передает корреспондент РИА Новости.

Люди выстроились по обеим сторонам дороги в ожидании похоронного кортежа, который выехал из местного аэропорта и направился к месту погребения - мавзолею имама Резы.

Тело Хаменеи должны были доставить из иракского Наджафа утром в четверг, однако из-за задержки церемонию перенесли.

Непрерывно звучат антиизраильские, антиамериканские и направленные в адрес оппозиции лозунги.

"Смерть Америке ! Смерть Израилю! Смерть предателям!", - скандируют собравшиеся.

Согласно данным гостелерадиокомпании Ирана, в Мешхед для участия в церемонии похорон верховного лидера прибыли более 4,7 тысячи иностранцев из 27 государств.