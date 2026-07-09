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Сотни тысяч человек участвуют в церемонии прощания с Хаменеи в Мешхеде - РИА Новости, 09.07.2026
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18:49 09.07.2026
Сотни тысяч человек участвуют в церемонии прощания с Хаменеи в Мешхеде

РИА Новости: в иранском Мешхеде сотни тысяч человек прощаются с Хаменеи

© REUTERS / Mohammed SalemПохороны верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Мешхеде
Похороны верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Мешхеде - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© REUTERS / Mohammed Salem
Похороны верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Мешхеде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотни тысяч человек участвуют в церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Мешхеде.
  • В Мешхед для участия в церемонии похорон верховного лидера прибыли более 4,7 тысячи иностранцев из 27 государств.
МЕШХЕД (Иран), 9 июл - РИА Новости. Сотни тысяч человек участвуют в церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи перед его захоронением в родном городе Мешхеде, передает корреспондент РИА Новости.
Люди выстроились по обеим сторонам дороги в ожидании похоронного кортежа, который выехал из местного аэропорта и направился к месту погребения - мавзолею имама Резы.
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Тело Хаменеи должны были доставить из иракского Наджафа утром в четверг, однако из-за задержки церемонию перенесли.
Непрерывно звучат антиизраильские, антиамериканские и направленные в адрес оппозиции лозунги.
"Смерть Америке! Смерть Израилю! Смерть предателям!", - скандируют собравшиеся.
Согласно данным гостелерадиокомпании Ирана, в Мешхед для участия в церемонии похорон верховного лидера прибыли более 4,7 тысячи иностранцев из 27 государств.
Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру.
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