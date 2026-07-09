В Иране заявили об увеличении пропускной способности Ормуза до 50 процентов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иранские вооруженные силы увеличили пропускную способность Ормузского пролива до 50% от уровня до начала конфликта с США и Израилем.
- КСИР выдает разрешение на проход через Ормуз судам, соблюдающим установленные Ираном правила безопасности и маршруты.
ТЕГЕРАН, 9 июл - РИА Новости. Иранские вооруженные силы увеличили пропускную способность Ормузского пролива до 50% от уровня до начала конфликта с США и Израилем, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).
"Приветствуем отважных поборников ислама … которые обеспечили контроль над Ормузским проливом и безопасность в нем ... а также постепенное возобновление судоходства до 50% от довоенного уровня и продолжают увеличивать его", - говорится в заявлении КСИР, его цитирует иранская гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
Отмечается, что КСИР выдает разрешение на проход через Ормуз судам, соблюдающим правила безопасности и маршруты, установленные исламской республикой.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта.
Однако в ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческий судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, а иранские власти обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.