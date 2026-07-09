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В Иране заявили об увеличении пропускной способности Ормуза до 50 процентов - РИА Новости, 09.07.2026
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16:32 09.07.2026
В Иране заявили об увеличении пропускной способности Ормуза до 50 процентов

КСИР: Иран увеличил пропускную способность Ормуза до 50% от довоенного уровня

© AP Photo / Asghar BesharatiТанкеры в Ормузском проливе
Танкеры в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Asghar Besharati
Танкеры в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иранские вооруженные силы увеличили пропускную способность Ормузского пролива до 50% от уровня до начала конфликта с США и Израилем.
  • КСИР выдает разрешение на проход через Ормуз судам, соблюдающим установленные Ираном правила безопасности и маршруты.
ТЕГЕРАН, 9 июл - РИА Новости. Иранские вооруженные силы увеличили пропускную способность Ормузского пролива до 50% от уровня до начала конфликта с США и Израилем, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).
"Приветствуем отважных поборников ислама … которые обеспечили контроль над Ормузским проливом и безопасность в нем ... а также постепенное возобновление судоходства до 50% от довоенного уровня и продолжают увеличивать его", - говорится в заявлении КСИР, его цитирует иранская гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
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Отмечается, что КСИР выдает разрешение на проход через Ормуз судам, соблюдающим правила безопасности и маршруты, установленные исламской республикой.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта.
Однако в ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческий судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, а иранские власти обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
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