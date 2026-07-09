МИД Ирана назвал удары США по территории страны военными преступлениями

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство иностранных дел Ирана заявило, что удары США по территории Ирана представляют собой военные преступления.
- Центральное командование ВС США (CENTOM) сообщило об ударах примерно по 90 объектам в Иране.
- Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте.
ТЕГЕРАН, 9 июл - РИА Новости. Удары США по территории Ирана представляют собой военные преступления, заявляет министерство иностранных дел исламской республики.
«
"Министерство иностранных дел решительно осуждает агрессивные нападения террористической армии США… которые, несомненно, представляют собой тяжкое военное преступление, и подчеркивает твердую решимость храброго иранского народа защищать свою территориальную целостность, суверенитет и национальную безопасность", – говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства.
В ночь на среду американские военные нанесли серию мощных ударов по Ирану. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
Центральное командование ВС США (CENTOM) ранее в четверг сообщило, что американские военные нанесли удары примерно по 90 объектам в Иране. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в ответ на атаку США нанес удары по двум базам Штатов в Кувейте и двум - в Бахрейне.