Рейтинг@Mail.ru
МИД Ирана назвал удары США по территории страны военными преступлениями - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:21 09.07.2026 (обновлено: 11:29 09.07.2026)
МИД Ирана назвал удары США по территории страны военными преступлениями

МИД Ирана: удары США по территории ИРИ являются военными преступлениями

CC BY 2.0 / sipo / Здание МИД Ирана в Тегеране
Здание МИД Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
CC BY 2.0 / sipo /
Здание МИД Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство иностранных дел Ирана заявило, что удары США по территории Ирана представляют собой военные преступления.
  • Центральное командование ВС США (CENTOM) сообщило об ударах примерно по 90 объектам в Иране.
  • Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте.
ТЕГЕРАН, 9 июл - РИА Новости. Удары США по территории Ирана представляют собой военные преступления, заявляет министерство иностранных дел исламской республики.
«
"Министерство иностранных дел решительно осуждает агрессивные нападения террористической армии США… которые, несомненно, представляют собой тяжкое военное преступление, и подчеркивает твердую решимость храброго иранского народа защищать свою территориальную целостность, суверенитет и национальную безопасность", – говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства.
В ночь на среду американские военные нанесли серию мощных ударов по Ирану. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
Центральное командование ВС США (CENTOM) ранее в четверг сообщило, что американские военные нанесли удары примерно по 90 объектам в Иране. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в ответ на атаку США нанес удары по двум базам Штатов в Кувейте и двум - в Бахрейне.
Удары со стороны Ирана по военным базам США в Кувейте - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Иран ударил по ПВО в Кувейте и хранилищам топлива армии США в Бахрейне
Вчера, 09:15
 
В миреИранСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала