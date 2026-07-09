Конфликт вокруг Ирана раскалывает НАТО, сообщил европейский диписточник

БРЮССЕЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Конфликт вокруг Ирана усиливает разногласия внутри НАТО, поскольку многие европейские союзники не готовы поддерживать возможное военное вовлечение альянса на стороне США, сообщил РИА Новости европейский источник в экспертных дипломатических кругах.

Тема Ирана и судоходства в Ормузском проливе стала одной из центральных на завершившемся накануне саммите Североатлантического альянса в Турции.