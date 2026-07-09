Конфликт вокруг Ирана раскалывает НАТО, сообщил европейский диписточник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Конфликт вокруг Ирана усиливает разногласия внутри НАТО, так как многие европейские союзники не готовы поддерживать возможное военное вовлечение альянса на стороне США.
- Тема Ирана и судоходства в Ормузском проливе стала одной из центральных на саммите НАТО в Турции.
БРЮССЕЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Конфликт вокруг Ирана усиливает разногласия внутри НАТО, поскольку многие европейские союзники не готовы поддерживать возможное военное вовлечение альянса на стороне США, сообщил РИА Новости европейский источник в экспертных дипломатических кругах.
"Американо-иранский конфликт разделяет НАТО, поскольку многие европейские члены альянса отказываются вступать в конфронтацию с Ираном и напрямую поддерживать американские военные операции в районе Ормузского пролива, предпочитая дипломатический подход. Для ряда европейских членов НАТО, прежде всего Великобритании, Польши и стран Балтии, российско-украинский конфликт остается более важным и приоритетным", - сказал собеседник агентства.
Тема Ирана и судоходства в Ормузском проливе стала одной из центральных на завершившемся накануне саммите Североатлантического альянса в Турции.