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Конфликт вокруг Ирана раскалывает НАТО, сообщил европейский диписточник - РИА Новости, 09.07.2026
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10:42 09.07.2026
Конфликт вокруг Ирана раскалывает НАТО, сообщил европейский диписточник

РИА Новости: в Европе считают, что конфликт вокруг Ирана раскалывает НАТО

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конфликт вокруг Ирана усиливает разногласия внутри НАТО, так как многие европейские союзники не готовы поддерживать возможное военное вовлечение альянса на стороне США.
  • Тема Ирана и судоходства в Ормузском проливе стала одной из центральных на саммите НАТО в Турции.
БРЮССЕЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Конфликт вокруг Ирана усиливает разногласия внутри НАТО, поскольку многие европейские союзники не готовы поддерживать возможное военное вовлечение альянса на стороне США, сообщил РИА Новости европейский источник в экспертных дипломатических кругах.
"Американо-иранский конфликт разделяет НАТО, поскольку многие европейские члены альянса отказываются вступать в конфронтацию с Ираном и напрямую поддерживать американские военные операции в районе Ормузского пролива, предпочитая дипломатический подход. Для ряда европейских членов НАТО, прежде всего Великобритании, Польши и стран Балтии, российско-украинский конфликт остается более важным и приоритетным", - сказал собеседник агентства.
Тема Ирана и судоходства в Ормузском проливе стала одной из центральных на завершившемся накануне саммите Североатлантического альянса в Турции.
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В миреОрмузский проливИранНАТОСША
 
 
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