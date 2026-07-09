КСИР: ВС Ирана разгромили террористов, поддерживаемых США и Израилем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы Ирана провели превентивную операцию против террористических группировок на юго-востоке и северо-западе страны.
- По заявлению командующего сухопутными силами КСИР Мохаммада Карами, эти группировки были поддержаны США и Израилем.
ТЕГЕРАН, 9 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Ирана в ходе превентивной операции разгромили поддерживаемые США и Израилем террористические группировки на юго-востоке и северо-западе исламской республики, заявил командующий сухопутными силами Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) Мохаммад Карами.
"Американо-сионистский враг полностью подготовил террористические группировки на юго-востоке и северо-западе Ирана для атаки на страну. КСИР и армия, (действуя – ред.) плечом к плечу, разгромили позиции этих группировок в ходе превентивной операции", – приводит слова Карами гостелерадиокомпания Ирана.