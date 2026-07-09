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КСИР: ВС Ирана разгромили террористов, поддерживаемых США и Израилем - РИА Новости, 09.07.2026
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09:53 09.07.2026
КСИР: ВС Ирана разгромили террористов, поддерживаемых США и Израилем

КСИР заявил о разгроме группировки поддерживаемых США и Израилем террористов

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы Ирана провели превентивную операцию против террористических группировок на юго-востоке и северо-западе страны.
  • По заявлению командующего сухопутными силами КСИР Мохаммада Карами, эти группировки были поддержаны США и Израилем.
ТЕГЕРАН, 9 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Ирана в ходе превентивной операции разгромили поддерживаемые США и Израилем террористические группировки на юго-востоке и северо-западе исламской республики, заявил командующий сухопутными силами Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) Мохаммад Карами.
"Американо-сионистский враг полностью подготовил террористические группировки на юго-востоке и северо-западе Ирана для атаки на страну. КСИР и армия, (действуя – ред.) плечом к плечу, разгромили позиции этих группировок в ходе превентивной операции", – приводит слова Карами гостелерадиокомпания Ирана.
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ИранСШАИзраильВ миреВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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