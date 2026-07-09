Последствия ударов США по Ирану в ночь на 9 июля 2026. Архивное фото

Последствия ударов США по Ирану в ночь на 9 июля 2026

© Фото : Соцсети Последствия ударов США по Ирану в ночь на 9 июля 2026

СМИ предположили, как долго продолжится обострение между США и Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ Текущее обострение конфликта между Вашингтоном и Тегераном может растянуться на месяц, сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника.

Американские военные нанесли удары примерно по 90 объектам в Иране.

Корпус стражей исламской революции заявил, что в ответ на атаку США нанес удары по двум базам Штатов в Кувейте и двум — в Бахрейне.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Текущее обострение конфликта Вашингтона и Тегерана может растянуться на месяц, сообщает портал Текущее обострение конфликта Вашингтона и Тегерана может растянуться на месяц, сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника.

"Текущая эскалация может закончиться за день или два, за неделю или месяц", - пишет Axios.

Портал со ссылкой на американских чиновников утверждает, что Белый дом убежден в наличии у него возможностей для развития эскалации в регионе.

В ночь на среду американские военные нанесли серию мощных ударов по Ирану. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.