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СМИ предположили, как долго продолжится обострение между США и Ираном - РИА Новости, 09.07.2026
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08:02 09.07.2026
СМИ предположили, как долго продолжится обострение между США и Ираном

Axios: обострение конфликта США и Ирана может растянуться на месяц

© Фото : СоцсетиПоследствия ударов США по Ирану в ночь на 9 июля 2026
Последствия ударов США по Ирану в ночь на 9 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : Соцсети
Последствия ударов США по Ирану в ночь на 9 июля 2026. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Текущее обострение конфликта между Вашингтоном и Тегераном может растянуться на месяц, сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника.
  • Американские военные нанесли удары примерно по 90 объектам в Иране.
  • Корпус стражей исламской революции заявил, что в ответ на атаку США нанес удары по двум базам Штатов в Кувейте и двум — в Бахрейне.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Текущее обострение конфликта Вашингтона и Тегерана может растянуться на месяц, сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника.
"Текущая эскалация может закончиться за день или два, за неделю или месяц", - пишет Axios.
Истребители F-15C и F-15E ВВС США в небе - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
США нанесли удары по 90 военным объектам в Иране
06:28
Портал со ссылкой на американских чиновников утверждает, что Белый дом убежден в наличии у него возможностей для развития эскалации в регионе.
В ночь на среду американские военные нанесли серию мощных ударов по Ирану. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
Центральное командование ВС США (CENTOM) в четверг сообщило, что американские военные нанесли удары примерно по 90 объектам в Иране. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в ответ на атаку США нанес удары по двум базам Штатов в Кувейте и двум - в Бахрейне.
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
КСИР предупредил об ответе на продолжение агрессии со стороны США
05:42
 
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