СМИ предположили, как долго продолжится обострение между США и Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Текущее обострение конфликта между Вашингтоном и Тегераном может растянуться на месяц, сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника.
- Американские военные нанесли удары примерно по 90 объектам в Иране.
- Корпус стражей исламской революции заявил, что в ответ на атаку США нанес удары по двум базам Штатов в Кувейте и двум — в Бахрейне.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Текущее обострение конфликта Вашингтона и Тегерана может растянуться на месяц, сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника.
"Текущая эскалация может закончиться за день или два, за неделю или месяц", - пишет Axios.
Портал со ссылкой на американских чиновников утверждает, что Белый дом убежден в наличии у него возможностей для развития эскалации в регионе.
В ночь на среду американские военные нанесли серию мощных ударов по Ирану. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
Центральное командование ВС США (CENTOM) в четверг сообщило, что американские военные нанесли удары примерно по 90 объектам в Иране. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в ответ на атаку США нанес удары по двум базам Штатов в Кувейте и двум - в Бахрейне.