Ульянов назвал разбавление урана на территории Ирана рабочей опцией

"Но насколько проработана такая возможность, мне судить трудно, потому что, как бы то ни было, но американская сторона, американская администрация обратилась в конгресс с запросом на дополнительные 672 миллиона долларов, которые планируется потратить на вывоз ядерных материалов с территории Ирана в Соединенные Штаты. Одно с другим как-то не очень сочетается. Здесь ясность, видимо, будет внесена в ходе переговоров", - заключил собеседник агентства.