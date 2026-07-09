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Ульянов назвал разбавление урана на территории Ирана рабочей опцией - РИА Новости, 09.07.2026
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07:48 09.07.2026
Ульянов назвал разбавление урана на территории Ирана рабочей опцией

Ульянов: разбавление урана в Иране возможно с согласия двух сторон

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Ульянов назвал рабочей опцией разбавление урана на территории Ирана.
  • Разбавление иранского урана возможно при согласии обеих сторон, и такой сценарий обозначен в Исламабадском меморандуме о взаимопонимании.
  • Администрация США запросила дополнительные 672 миллиона долларов на вывоз ядерных материалов с территории Ирана, что не очень сочетается со сценарием разбавления урана на иранской территории.
ВЕНА, 9 июл - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью РИА Новости назвал рабочей опцией разбавление урана на иранской территории.
"В принципе разбавление иранского урана на территории Ирана - это нормальная опция, вполне работоспособная. Но опять-таки для этого должно быть согласие двух сторон", - сказал он.
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Дипломат отметил, что в Исламабадском меморандуме о взаимопонимании, подписанном президентами двух стран такой сценарий обозначен.
"Но насколько проработана такая возможность, мне судить трудно, потому что, как бы то ни было, но американская сторона, американская администрация обратилась в конгресс с запросом на дополнительные 672 миллиона долларов, которые планируется потратить на вывоз ядерных материалов с территории Ирана в Соединенные Штаты. Одно с другим как-то не очень сочетается. Здесь ясность, видимо, будет внесена в ходе переговоров", - заключил собеседник агентства.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
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В миреИранСШАРоссияМихаил Ульянов (дипломат)
 
 
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