Ульянов назвал разбавление урана на территории Ирана рабочей опцией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Ульянов назвал рабочей опцией разбавление урана на территории Ирана.
- Разбавление иранского урана возможно при согласии обеих сторон, и такой сценарий обозначен в Исламабадском меморандуме о взаимопонимании.
- Администрация США запросила дополнительные 672 миллиона долларов на вывоз ядерных материалов с территории Ирана, что не очень сочетается со сценарием разбавления урана на иранской территории.
ВЕНА, 9 июл - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью РИА Новости назвал рабочей опцией разбавление урана на иранской территории.
"В принципе разбавление иранского урана на территории Ирана - это нормальная опция, вполне работоспособная. Но опять-таки для этого должно быть согласие двух сторон", - сказал он.
Дипломат отметил, что в Исламабадском меморандуме о взаимопонимании, подписанном президентами двух стран такой сценарий обозначен.
"Но насколько проработана такая возможность, мне судить трудно, потому что, как бы то ни было, но американская сторона, американская администрация обратилась в конгресс с запросом на дополнительные 672 миллиона долларов, которые планируется потратить на вывоз ядерных материалов с территории Ирана в Соединенные Штаты. Одно с другим как-то не очень сочетается. Здесь ясность, видимо, будет внесена в ходе переговоров", - заключил собеседник агентства.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.