МИД Ирана обвинил Европу в соучастии в агрессии против ИРИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заявления генсека НАТО Марка Рютте о причастности Европы к операции США и Израиля против Ирана лишь доказывают, что европейцы не были беспристрастны в этом конфликте, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
- Центральное командование ВС США сообщило об ударах примерно по 90 объектам в Иране, а КСИР заявил, что нанес удары по базам Штатов в Кувейте и Бахрейне.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Неоднократные заявления генсека НАТО Марка Рютте о причастности Европы к операции США и Израиля против Ирана лишь доказывают, что европейцы не были беспристрастны в этом конфликте, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Неоднократные признания Марка Рютте о добровольном соучастии Европы в американо-израильской агрессивной войне против Ирана лишь в очередной раз подтверждают, что они (европейцы - ред.) не были беспристрастными в этой зверской незаконной агрессии", - написал дипломат в соцсети X.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) в четверг сообщило, что американские военные нанесли удары примерно по 90 объектам в Иране. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в ответ на атаку США нанес удары по двум базам Штатов в Кувейте и двум - в Бахрейне.