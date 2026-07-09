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МИД Ирана обвинил Европу в соучастии в агрессии против ИРИ - РИА Новости, 09.07.2026
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06:59 09.07.2026
МИД Ирана обвинил Европу в соучастии в агрессии против ИРИ

Багаи: европейцы не были беспристрастны в конфликте США и Израиля с Ираном

© РИА НовостиОфициальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заявления генсека НАТО Марка Рютте о причастности Европы к операции США и Израиля против Ирана лишь доказывают, что европейцы не были беспристрастны в этом конфликте, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
  • Центральное командование ВС США сообщило об ударах примерно по 90 объектам в Иране, а КСИР заявил, что нанес удары по базам Штатов в Кувейте и Бахрейне.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Неоднократные заявления генсека НАТО Марка Рютте о причастности Европы к операции США и Израиля против Ирана лишь доказывают, что европейцы не были беспристрастны в этом конфликте, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
В среду Рютте открыто поддержал новые удары США по Ирану, заявив, что считает их "абсолютно необходимыми", и обвинив Тегеран в якобы нарушении перемирия.
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"Неоднократные признания Марка Рютте о добровольном соучастии Европы в американо-израильской агрессивной войне против Ирана лишь в очередной раз подтверждают, что они (европейцы - ред.) не были беспристрастными в этой зверской незаконной агрессии", - написал дипломат в соцсети X.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) в четверг сообщило, что американские военные нанесли удары примерно по 90 объектам в Иране. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в ответ на атаку США нанес удары по двум базам Штатов в Кувейте и двум - в Бахрейне.
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В миреИранСШАЕвропаМарк РюттеНАТОВооруженные силы СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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