МИД Ирана обвинил Европу в соучастии в агрессии против ИРИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Заявления генсека НАТО Марка Рютте о причастности Европы к операции США и Израиля против Ирана лишь доказывают, что европейцы не были беспристрастны в этом конфликте, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Центральное командование ВС США сообщило об ударах примерно по 90 объектам в Иране, а КСИР заявил, что нанес удары по базам Штатов в Кувейте и Бахрейне.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Неоднократные заявления генсека НАТО Марка Рютте о причастности Европы к операции США и Израиля против Ирана лишь доказывают, что европейцы не были беспристрастны в этом конфликте, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

В среду Рютте открыто поддержал новые удары США по Ирану, заявив, что считает их "абсолютно необходимыми", и обвинив Тегеран в якобы нарушении перемирия.

"Неоднократные признания Марка Рютте о добровольном соучастии Европы в американо-израильской агрессивной войне против Ирана лишь в очередной раз подтверждают, что они (европейцы - ред.) не были беспристрастными в этой зверской незаконной агрессии", - написал дипломат в соцсети X

В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.