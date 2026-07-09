Тегеран предупредил о последствиях предоставления баз для ударов по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что страны, предоставившие свои базы, территорию и инфраструктуру для ударов по Ирану, не смогут избежать серьезных последствий.
- По словам Багаи, эти страны не смогут уклониться от ответственности за свой вклад в неспровоцированную агрессию.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Страны, предоставившие свои базы, территорию и инфраструктуру для ударов по Ирану, не смогут избежать серьезных последствий, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Те (страны - ред.), которые предоставили свои территории, военные базы и инфраструктуру для обеспечения агрессии (против Ирана - ред.), не смогут уклониться от ответственности за свой вклад в неспровоцированную агрессию и ее тяжких последствий, - говорится в сообщении Багаи, опубликованном в социальной сети Х.