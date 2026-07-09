Ульянов оценил возможность договоренности между Ираном и США

"Стороны сами себе установили срок: два месяца с возможностью продления. В два месяца уложиться действительно может быть сложно. Но за полгода, мне кажется, это вполне реально. Даже быстрее может быть. Все зависит от того, готовы ли будут обе стороны к поиску разумных компромиссов", - сказал дипломат.