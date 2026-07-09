Ульянов оценил возможность договоренности между Ираном и США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Договоренности между Ираном и США в течение полугода реальны, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
- Стороны хотят достичь договоренности в течение двух месяцев, но этот срок может быть продлен, рассказал он.
ВЕНА, 9 июл - РИА Новости. Договоренности между Ираном и США в течение полугода реальны, заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Стороны сами себе установили срок: два месяца с возможностью продления. В два месяца уложиться действительно может быть сложно. Но за полгода, мне кажется, это вполне реально. Даже быстрее может быть. Все зависит от того, готовы ли будут обе стороны к поиску разумных компромиссов", - сказал дипломат.
Кроме этого, соглашение привело ко временному снятию Вашингтоном эмбарго с экспорта иранской нефти. Также стороны в течение 60 дней должны провести переговоры.