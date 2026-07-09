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Ульянов оценил возможность договоренности между Ираном и США - РИА Новости, 09.07.2026
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05:17 09.07.2026
Ульянов оценил возможность договоренности между Ираном и США

Постпред Ульянов: договоренности Ирана и США в течение полугода реальны

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПанорама Тегерана
Панорама Тегерана - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Договоренности между Ираном и США в течение полугода реальны, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
  • Стороны хотят достичь договоренности в течение двух месяцев, но этот срок может быть продлен, рассказал он.
ВЕНА, 9 июл - РИА Новости. Договоренности между Ираном и США в течение полугода реальны, заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Стороны сами себе установили срок: два месяца с возможностью продления. В два месяца уложиться действительно может быть сложно. Но за полгода, мне кажется, это вполне реально. Даже быстрее может быть. Все зависит от того, готовы ли будут обе стороны к поиску разумных компромиссов", - сказал дипломат.
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Кроме этого, соглашение привело ко временному снятию Вашингтоном эмбарго с экспорта иранской нефти. Также стороны в течение 60 дней должны провести переговоры.
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