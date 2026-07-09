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При ударах по аэропорту Ираншахра погиб сотрудник метеоцентра - РИА Новости, 09.07.2026
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02:23 09.07.2026
При ударах по аэропорту Ираншахра погиб сотрудник метеоцентра

При ударе США по аэропорту Ираншахра в Иране погиб сотрудник метеоцентра

© Фото : соцсетиДым после ударов в Иране
Дым после ударов в Иране - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : соцсети
Дым после ударов в Иране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате ударов по авиагавани в городе Ираншахр погиб сотрудник метеорологического центра аэропорта.
  • Взрывы произошли на острове Абу-Муса и в нескольких городах Ирана, включая Ираншахр, Чабахар, Конарак, Сирик, Джаск и Бендер-Аббас.
ТЕГЕРАН, 9 июл - РИА Новости. Сотрудник метеорологического центра аэропорта погиб в результате ударов по авиагавани в городе Ираншахр на юго-востоке Ирана, сообщил мэр Салим Кадхода.
Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах на острове Абу-Муса в Персидском заливе, в иранских городах Ираншахр, Чабахар, Конарак, Сирик, Джаск и Бендер-Аббас. В последнем, как передавало агентство Mehr, силы ПВО вели огонь по вражеским целям в небе над городом.
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"В результате расследования было установлено, что вражеский снаряд повредил часть здания аэродрома и здание метеорологической станции в аэропорту Ираншахр. В ходе этих атак погиб Халед Кадери, сотрудник метеорологического центра при аэропорте", - сказал Кадхода, его слов приводит иранское агентство Fars.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
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