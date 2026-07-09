При ударе США по аэропорту в Ираншахре погиб пожарный

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате удара США по аэропорту в Ираншахре погиб пожарный.
- Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах в нескольких городах Ирана, включая Ираншахр.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пожарный погиб в результате удара США по аэропорту в городе Ираншахр на юго-востоке Ирана, сообщает телеканал Press TV.
Ранее иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила о взрыве в здании и на взлетной полосе аэропорта в Ираншахре.
"Пожарный погиб мученической смертью в результате удара США по объектам аэропорта в Ираншахре на юго-востоке Ирана", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах на острове Абу-Муса в Персидском заливе, в иранских городах Ираншахр, Чабахар, Конарак, Сирик, Джаск и Бендер-Аббас. В последнем, как передавало агентство Mehr, силы ПВО вели огонь по вражеским целям в небе над городом.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.