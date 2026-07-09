При ударе США по аэропорту в Ираншахре погиб пожарный

Ранее иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила о взрыве в здании и на взлетной полосе аэропорта в Ираншахре.

В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.