Удары США по Чабахару привели к повреждению причалов и диспетчерской вышки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате ударов США по городу Чабахар на юге Ирана повреждены два причала и диспетчерская вышка управления движением судов.
- Иранские СМИ сообщали о взрывах на острове Абу-Муса и в нескольких иранских городах, включая Чабахар, Конарак, Сирик, Джаск и Бендер-Аббас.
ТЕГЕРАН, 9 июл – РИА Новости. Два причала и диспетчерская вышка управления движением судов повреждены в ходе ударов США по городу Чабахар на юге Ирана, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.
Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах на острове Абу-Муса в Персидском заливе в иранских городах Чабахар, Конарак, Сирик, Джаск и Бендер-Аббас. В последнем, как сообщал Mehr, ПВО вели огонь по вражеским целям в небе над городом.
"США и Израиль, атаковав прибрежный город Чабахар несколькими снарядами, причинили ущерб причалу Шахид Бехешти, причалу коменданта порта, а также диспетчерской вышке управления движением судов", - говорится в сообщении.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.