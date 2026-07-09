На юге Ирана вышли из строя три линии электропередач после ударов США

ТЕГЕРАН, 9 июл – РИА Новости. Три линии электропередач вышли из строя в Чабахаре, на юге Ирана, после ударов США в четверг по этому городу, заявил Генеральный директор госкомпании по распределению электроэнергии в провинции Систан и Белуджистан Мохаммад Раиси.