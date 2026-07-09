На юге Ирана вышли из строя три линии электропередач после ударов США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Чабахаре вышли из строя три линии электропередач после ударов.
- Две линии электропередач уже восстановлены, работы по восстановлению третьей продолжаются.
ТЕГЕРАН, 9 июл – РИА Новости. Три линии электропередач вышли из строя в Чабахаре, на юге Ирана, после ударов США в четверг по этому городу, заявил Генеральный директор госкомпании по распределению электроэнергии в провинции Систан и Белуджистан Мохаммад Раиси.
Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах в иранских городах Чабахар, Конарак, Сирик и Бендер-Аббас. В последнем, как сообщал Mehr, ПВО вели огонь по вражеским целям в небе над городом.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.