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Силы ПВО Ирана сбили БПЛА на юге страны - РИА Новости, 09.07.2026
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00:24 09.07.2026 (обновлено: 00:44 09.07.2026)
Силы ПВО Ирана сбили БПЛА на юге страны

Силы ПВО Ирана сбили беспилотник на юге страны

© Кадр видео, опубликованного иранскими СМИЗапуск иранской ракеты
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Кадр видео, опубликованного иранскими СМИ
Запуск иранской ракеты. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 9 июл – РИА Новости. Системы противовоздушной обороны Ирана сбили вражеский беспилотник в южных районах исламской республики, передает иранское агентство Mehr.
Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах на острове Абу-Муса в Персидском заливе в иранских городах Чабахар, Конарак, Сирик, Джаск и Бендер-Аббас. В последнем, как сообщал Mehr, ПВО вели огонь по вражеским целям в небе над городом.
Дым на месте авиаудара в Иране - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
В городе Джаск на юге Ирана прогремели взрывы
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"Один вражеский беспилотник был сбит системами ПВО в южных районах Ирана", - говорится в сообщении.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
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