Силы ПВО Ирана сбили БПЛА на юге страны

ТЕГЕРАН, 9 июл – РИА Новости. Системы противовоздушной обороны Ирана сбили вражеский беспилотник в южных районах исламской республики, передает иранское агентство Mehr.
Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах на острове Абу-Муса в Персидском заливе в иранских городах Чабахар, Конарак, Сирик, Джаск и Бендер-Аббас. В последнем, как сообщал Mehr, ПВО вели огонь по вражеским целям в небе над городом.
"Один вражеский беспилотник был сбит системами ПВО в южных районах Ирана", - говорится в сообщении.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.