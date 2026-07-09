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В городе Джаск на юге Ирана прогремели взрывы - РИА Новости, 09.07.2026
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00:07 09.07.2026 (обновлено: 00:18 09.07.2026)
В городе Джаск на юге Ирана прогремели взрывы

В портовом городе Джаск на юге Ирана прогремели взрывы

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте авиаудара в Иране
Дым на месте авиаудара в Иране - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте авиаудара в Иране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В портовом городе Джаск на юге Ирана прозвучали взрывы, передает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
  • Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах в городах Чабахар, Конарак, Сирик и Бендер-Аббас.
ТЕГЕРАН, 9 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в портовом городе Джаск на юге Ирана, передает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах в иранских городах Чабахар, Конарак, Сирик и Бендер-Аббас. В последнем, как передавало агентство Mehr, силы ПВО вели огонь по вражеским целям в небе над городом.
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"Взрывы слышны в портовом городе Джаск", - говорится в сообщении IRIB.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
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