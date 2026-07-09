В городе Джаск на юге Ирана прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В портовом городе Джаск на юге Ирана прозвучали взрывы, передает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
- Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах в городах Чабахар, Конарак, Сирик и Бендер-Аббас.
ТЕГЕРАН, 9 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в портовом городе Джаск на юге Ирана, передает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах в иранских городах Чабахар, Конарак, Сирик и Бендер-Аббас. В последнем, как передавало агентство Mehr, силы ПВО вели огонь по вражеским целям в небе над городом.
"Взрывы слышны в портовом городе Джаск", - говорится в сообщении IRIB.