На юге Ирана осколки американских снарядов попали в больницу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Осколки снарядов от ударов США по иранскому городу Чабахар попали в городскую больницу Имама Али.
- Центральное командование ВС США утверждало, что удары были нанесены якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.
ТЕГЕРАН, 9 июл – РИА Новости. Осколки снарядов от ударов США по иранскому городу Чабахар попали в городскую больницу Имама Али, передает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах в иранских городах Чабахар, Конарак, Сирик и Бендер-Аббас. В последнем, как сообщал Mehr, ПВО вели огонь по вражеским целям в небе над городом.
"После нападения США на районы порта Чабахар осколки этих снарядов попали в городскую больницу имени Имама Али", - говорится в сообщении.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.