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Кардиолог призвала в жару не путать инсульт с обмороком - РИА Новости, 09.07.2026
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13:36 09.07.2026
Кардиолог призвала в жару не путать инсульт с обмороком

Малышева: инсульт от обморока отличают асимметрия лица, слабость в руке или ноге

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
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© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Инсульт от обморока в жаркую погоду можно отличить по неврологическим симптомам: асимметрии лица, слабости в руке, нарушению речи, сообщила врач-кардиолог "СМ-Клиники" Елена Малышева.
  • При появлении этих симптомов необходимо немедленно вызвать скорую помощь.
  • Жара повышает риск сосудистых катастроф у пожилых людей и людей с гипертонией или диабетом.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Инсульт от обморока в жаркую погоду можно отличить по таким неврологическим симптомам, как асимметрия лица, слабость в руке или нарушение речи, сообщила врач-кардиолог "СМ-Клиники" Елена Малышева.
Она предупредила, что при появлении этих симптомов нельзя терять время.
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"При инсульте ситуация развивается иначе. Его главная особенность - очаговое поражение головного мозга. Поэтому, помимо общего недомогания, появляются неврологические симптомы: внезапная слабость или онемение руки и ноги с одной стороны тела, асимметрия лица, нарушение речи, невозможность улыбнуться или поднять обе руки одинаково", - пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Малышеву.
По словам кардиолога, обычный обморок на жаре случается из-за перегрева и обезвоживания: перед потерей сознания появляются слабость, головокружение, звон в ушах и холодный пот, а после отдыха в прохладном месте состояние улучшается.
Чтобы не перепутать обморок с инсультом, можно попросить человека улыбнуться, поднять руки или сказать простую фразу - если что-то не получается, это повод немедленно вызвать скорую, пояснила Малышева.
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Как отметила специалист, люди часто ошибочно связывают плохое самочувствие в жару именно с перегревом, особенно если присутствует слабость или головная боль, и теряют время, не распознавая инсульт.
"Тепловое истощение, обморок и даже тепловой удар могут напоминать инсульт. Из-за этого окружающие иногда теряют драгоценное время, пытаясь "отпоить водой" человека, которому на самом деле нужна экстренная медицинская помощь", - подчеркнула врач.
Малышева предупредила, что жара сама по себе не исключает инсульт, а наоборот, повышает риск сосудистых катастроф у пожилых и людей с гипертонией или диабетом. До приезда скорой она советует уложить человека, обеспечить доступ воздуха и не пытаться отпаивать его водой или давать лекарства.
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