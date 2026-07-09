Кардиолог призвала в жару не путать инсульт с обмороком

Краткий пересказ от РИА ИИ Инсульт от обморока в жаркую погоду можно отличить по неврологическим симптомам: асимметрии лица, слабости в руке, нарушению речи, сообщила врач-кардиолог "СМ-Клиники" Елена Малышева.

При появлении этих симптомов необходимо немедленно вызвать скорую помощь.

Жара повышает риск сосудистых катастроф у пожилых людей и людей с гипертонией или диабетом.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Инсульт от обморока в жаркую погоду можно отличить по таким неврологическим симптомам, как асимметрия лица, слабость в руке или нарушение речи, сообщила врач-кардиолог "СМ-Клиники" Елена Малышева.

Она предупредила, что при появлении этих симптомов нельзя терять время.

"При инсульте ситуация развивается иначе. Его главная особенность - очаговое поражение головного мозга. Поэтому, помимо общего недомогания, появляются неврологические симптомы: внезапная слабость или онемение руки и ноги с одной стороны тела, асимметрия лица, нарушение речи, невозможность улыбнуться или поднять обе руки одинаково", - пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Малышеву.

По словам кардиолога, обычный обморок на жаре случается из-за перегрева и обезвоживания: перед потерей сознания появляются слабость, головокружение, звон в ушах и холодный пот, а после отдыха в прохладном месте состояние улучшается.

Чтобы не перепутать обморок с инсультом, можно попросить человека улыбнуться, поднять руки или сказать простую фразу - если что-то не получается, это повод немедленно вызвать скорую, пояснила Малышева.

Как отметила специалист, люди часто ошибочно связывают плохое самочувствие в жару именно с перегревом, особенно если присутствует слабость или головная боль, и теряют время, не распознавая инсульт.

"Тепловое истощение, обморок и даже тепловой удар могут напоминать инсульт. Из-за этого окружающие иногда теряют драгоценное время, пытаясь "отпоить водой" человека, которому на самом деле нужна экстренная медицинская помощь", - подчеркнула врач.