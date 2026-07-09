Новую программу переселения из аварийного жилья разработали в Ингушетии

Входная дверь в одной из квартир. Архивное фото

Входная дверь в одной из квартир

НАЛЬЧИК, 9 июл – РИА Новости. Власти Ингушетии утвердили новую программу переселения граждан из аварийного жилья, она рассчитана до 2030 года, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Вопрос переселения из аварийного жилья остается одним из важных для республики. Сегодня в Ингушетии 2155 человек ждут улучшения жилищных условий. Это семьи, которые проживают в 28 многоквартирных домах, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Общая площадь этих помещений составляет более 43 тысяч квадратных метров. Для решения этой задачи утвердили новую республиканскую программу переселения из аварийного жилья", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в этой программе определены конкретные дома, объемы работы и сроки реализации до 2030 года.

Глава Ингушетии также отметил, что предыдущий этап программы показал хороший результат.