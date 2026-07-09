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Новую программу переселения из аварийного жилья разработали в Ингушетии - РИА Новости, 09.07.2026
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Республика Ингушетия
 
17:33 09.07.2026
Новую программу переселения из аварийного жилья разработали в Ингушетии

Власти Ингушетии утвердили новую программу переселения из аварийного жилья

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВходная дверь в одной из квартир
Входная дверь в одной из квартир - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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НАЛЬЧИК, 9 июл – РИА Новости. Власти Ингушетии утвердили новую программу переселения граждан из аварийного жилья, она рассчитана до 2030 года, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"Вопрос переселения из аварийного жилья остается одним из важных для республики. Сегодня в Ингушетии 2155 человек ждут улучшения жилищных условий. Это семьи, которые проживают в 28 многоквартирных домах, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Общая площадь этих помещений составляет более 43 тысяч квадратных метров. Для решения этой задачи утвердили новую республиканскую программу переселения из аварийного жилья", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в этой программе определены конкретные дома, объемы работы и сроки реализации до 2030 года.
Глава Ингушетии также отметил, что предыдущий этап программы показал хороший результат.
"Планировали переселить 310 человек, а новое жилье получили 635 жителей республики. Жителям предоставили 6692 квадратных метра нового жилья. Теперь важно последовательно реализовать новую программу. За каждой цифрой стоят люди и семьи, которые ждут возможности переехать в безопасное и комфортное жилье", - заявил Калиматов.
 
Республика ИнгушетияМахмуд-Али КалиматовЖилье
 
 
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