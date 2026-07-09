В Ингушетии задержали подростка, который обокрал мечеть, помолившись

Краткий пересказ от РИА ИИ В Ингушетии из мечети был похищен ящик с пожертвованиями прихожан.

Подозреваемый подросток был задержан полицией и признался в краже 19 тысяч рублей, которые потратил в игротеке в Грозном.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а его родители привлечены к административной ответственности.

НАЛЬЧИК, 9 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии задержали подростка, которого подозревают в краже пожертвований из мечети в одном из сел, при этом он помолился в ней перед совершением преступления, сообщило в четверг региональное МВД.

По данным министерства, из мечети в Ингушетии 28 июня был похищен ящик с пожертвованиями прихожан, собранными на нужды мечети.

"Полицейские установили, что в 03.22 неизвестный молодой человек… вошел в помещение мечети и, совершив молитву, примерно в 03.35 взял один из ящиков для пожертвований и… вынес его с территории мечети", - говорится в сообщении.

По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции доставили в отдел местного жителя, который признался в краже. По его словам, украденные 19 тысяч рублей он потратил в игротеке в Грозном

"В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража" - ред.). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - отметили в министерстве.