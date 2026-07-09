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В Ингушетии задержали подростка, который обокрал мечеть, помолившись - РИА Новости, 09.07.2026
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16:53 09.07.2026 (обновлено: 17:00 09.07.2026)
В Ингушетии задержали подростка, который обокрал мечеть, помолившись

В Ингушетии задержали подростка, обокравшего мечеть после молитвы в ней

© РИА Новости / Егор Алеев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Егор Алеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ингушетии из мечети был похищен ящик с пожертвованиями прихожан.
  • Подозреваемый подросток был задержан полицией и признался в краже 19 тысяч рублей, которые потратил в игротеке в Грозном.
  • В отношении подростка возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а его родители привлечены к административной ответственности.
НАЛЬЧИК, 9 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии задержали подростка, которого подозревают в краже пожертвований из мечети в одном из сел, при этом он помолился в ней перед совершением преступления, сообщило в четверг региональное МВД.
По данным министерства, из мечети в Ингушетии 28 июня был похищен ящик с пожертвованиями прихожан, собранными на нужды мечети.
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"Полицейские установили, что в 03.22 неизвестный молодой человек… вошел в помещение мечети и, совершив молитву, примерно в 03.35 взял один из ящиков для пожертвований и… вынес его с территории мечети", - говорится в сообщении.
По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции доставили в отдел местного жителя, который признался в краже. По его словам, украденные 19 тысяч рублей он потратил в игротеке в Грозном.
"В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража" - ред.). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - отметили в министерстве.
Там добавили, что родители подростка привлечены к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.
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