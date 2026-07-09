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Индонезия планирует производить авиатопливо из "лишнего" дизеля - РИА Новости, 09.07.2026
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22:41 09.07.2026
Индонезия планирует производить авиатопливо из "лишнего" дизеля

Индонезия намерена наладить производство авиатоплива из излишков дизеля

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРабота АЗС
Работа АЗС - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Индонезии планируют наладить собственное производство авиационного топлива из излишков дизельного топлива и полностью отказаться от импорта авиакеросина.
  • Профицит низкосортного дизельного топлива в объеме 3–4 миллионов килолитров ожидается в Индонезии уже в этом году, и его планируется использовать в качестве сырья для производства авиационного топлива.
  • Строительство первого завода по выпуску авиатоплива в Индонезии может начаться к концу 2026 года.
ДЖАКАРТА, 9 июл – РИА Новости. Власти Индонезии намерены наладить собственное производство авиационного топлива из излишков дизельного топлива и в перспективе полностью отказаться от импорта авиакеросина, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов страны Бахлил Лахадалия.
По его словам, уже в этом году в Индонезии ожидается профицит низкосортного дизельного топлива в объеме 3–4 миллионов килолитров. Эти излишки планируется использовать в качестве сырья для производства авиационного топлива.
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"Следующий шаг — развивать производство авиационного топлива из этого профицита", - заявил министр.
Лахадалия сообщил, что министерство совместно с государственной нефтегазовой компанией Pertamina уже готовит дорожную карту проекта. По его словам, строительство первого завода по выпуску авиатоплива может начаться уже к концу 2026 года.
Министр отметил, что профицит дизельного топлива стал возможен благодаря обязательному переходу страны на биодизель B50 с 50-процентным содержанием пальмового компонента, а также росту производства после модернизации нефтеперерабатывающего завода в Баликпапане.
Власти также рассчитывают полностью обеспечить внутренний рынок бензином с октановым числом не ниже RON 92 собственного производства, сократив зависимость страны от импорта нефтепродуктов.
"Мы хотим, чтобы вся эта продукция производилась здесь, в Индонезии", - подчеркнул министр.
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