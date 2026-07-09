Индонезия планирует производить авиатопливо из "лишнего" дизеля

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Индонезии планируют наладить собственное производство авиационного топлива из излишков дизельного топлива и полностью отказаться от импорта авиакеросина.

Профицит низкосортного дизельного топлива в объеме 3–4 миллионов килолитров ожидается в Индонезии уже в этом году, и его планируется использовать в качестве сырья для производства авиационного топлива.

Строительство первого завода по выпуску авиатоплива в Индонезии может начаться к концу 2026 года.

ДЖАКАРТА, 9 июл – РИА Новости. Власти Индонезии намерены наладить собственное производство авиационного топлива из излишков дизельного топлива и в перспективе полностью отказаться от импорта авиакеросина, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов страны Бахлил Лахадалия.

По его словам, уже в этом году в Индонезии ожидается профицит низкосортного дизельного топлива в объеме 3–4 миллионов килолитров. Эти излишки планируется использовать в качестве сырья для производства авиационного топлива.

"Следующий шаг — развивать производство авиационного топлива из этого профицита", - заявил министр.

Лахадалия сообщил, что министерство совместно с государственной нефтегазовой компанией Pertamina уже готовит дорожную карту проекта. По его словам, строительство первого завода по выпуску авиатоплива может начаться уже к концу 2026 года.

Министр отметил, что профицит дизельного топлива стал возможен благодаря обязательному переходу страны на биодизель B50 с 50-процентным содержанием пальмового компонента, а также росту производства после модернизации нефтеперерабатывающего завода в Баликпапане.

Власти также рассчитывают полностью обеспечить внутренний рынок бензином с октановым числом не ниже RON 92 собственного производства, сократив зависимость страны от импорта нефтепродуктов.