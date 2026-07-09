Рейтинг@Mail.ru
Имя Мухаммед три года подряд лидирует среди новорожденных в Англии и Уэльсе - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 09.07.2026 (обновлено: 16:37 09.07.2026)
Имя Мухаммед три года подряд лидирует среди новорожденных в Англии и Уэльсе

ONS: имя Мухаммед три года подряд лидирует среди новорожденных в Англии и Уэльсе

© Shutterstock/FOTODOM / retoncyРебенок в коляске
Ребенок в коляске - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / retoncy
Ребенок в коляске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Имя Мухаммед третий год подряд занимает первое место по популярности среди новорожденных мальчиков в Англии и Уэльсе.
  • В 2025 году имя Мухаммед дали 5957 мальчикам, что на 236 больше, чем в 2024 году.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Имя Мухаммед третий год подряд занимает первое место по популярности среди новорожденных мальчиков в Англии и Уэльсе, в 2025 так назвали почти 6 тысяч детей, следует из данных Бюро национальной статистики (ONS).
По данным ONS, в 2025 году имя Мухаммед в Англии и Уэльсе дали 5957 мальчикам. Это на 236 больше, чем в 2024 году. Также в первую пятерку самых популярных имен вошли Ноа, Лео, Лука и Артур.
При этом популярностью пользуется именно написание Мухаммед. Еще в сотню самых популярных имен вошли Мохаммед и Мохаммад, занявшие 20-е и 55-е места соответственно.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Дмитриев рассказал, почему имя Мухаммед стало самым популярным в ЕС
12 февраля, 00:25
 
В миреАнглияУэльс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала