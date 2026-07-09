Имя Мухаммед три года подряд лидирует среди новорожденных в Англии и Уэльсе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Имя Мухаммед третий год подряд занимает первое место по популярности среди новорожденных мальчиков в Англии и Уэльсе.
- В 2025 году имя Мухаммед дали 5957 мальчикам, что на 236 больше, чем в 2024 году.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Имя Мухаммед третий год подряд занимает первое место по популярности среди новорожденных мальчиков в Англии и Уэльсе, в 2025 так назвали почти 6 тысяч детей, следует из данных Бюро национальной статистики (ONS).
При этом популярностью пользуется именно написание Мухаммед. Еще в сотню самых популярных имен вошли Мохаммед и Мохаммад, занявшие 20-е и 55-е места соответственно.
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