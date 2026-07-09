Имя Мухаммед три года подряд лидирует среди новорожденных в Англии и Уэльсе

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Имя Мухаммед третий год подряд занимает первое место по популярности среди новорожденных мальчиков в Англии и Уэльсе, в 2025 так назвали почти 6 тысяч детей, следует из данных Бюро национальной статистики (ONS).