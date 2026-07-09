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Фальков допустил появление новой модели науки на основе ИИ - РИА Новости, 09.07.2026
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Наука
 
17:13 09.07.2026
Фальков допустил появление новой модели науки на основе ИИ

Фальков: на основе ИИ может появиться новая модель науки

© РИА Новости / Владимир ТрефиловВалерий Фальков
Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Валерий Фальков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Валерий Фальков заявил, что существует точка зрения о появлении новой модели науки, основанной на искусственном интеллекте.
  • Искусственный интеллект и машинное обучение становятся неотъемлемой частью научного мира.
  • Ответ на вопрос о переходе к новой модели науки станет понятен спустя годы.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Искусственный интеллект может остаться лишь вспомогательным инструментом в научной деятельности, но существует точка зрения, что на его основе появится новая модель науки, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
В четверг в Москве в Сколковском институте науки и технологий стартовал XIV Всероссийский съезд советов молодых ученых и студенческих научных обществ.
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"Наука вряд ли изменится, искусственный интеллект, при всем уважении к нему, - он вспомогательный инструмент. Но есть точка зрения о том, что появится совершенно новая модель науки, основанная на искусственном интеллекте. Проще говоря, это меняет саму парадигму со всеми вытекающими последствиями", - сказал Фальков в ходе пленарного заседания "Наука и ИИ: новые горизонты научно-технологического прогресса".
Он отметил, что искусственный интеллект и машинное обучение уже становятся неотъемлемой частью научного мира.
"Сегодня искусственный интеллект и машинное обучение… уже становятся неотъемлемой частью научного мира. Это не просто вспомогательные инструменты, а те факторы, которые радикально меняют организацию исследований, структуру научного знания и сам процесс", - сказал Фальков.
При этом он подчеркнул, что ответ на вопрос о том, происходит ли переход к новой модели науки, станет понятен спустя годы. "Я думаю, достаточно долго еще будем спорить. И через определенное время - 10, 15, 20 лет - оглядываясь назад, поймем, где мы были правы, а где неправы", - отметил глава Минобрнауки РФ.
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НаукаРоссияМоскваВалерий ФальковСколковский институт науки и технологийТехнологии
 
 
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