Фальков допустил появление новой модели науки на основе ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Валерий Фальков заявил, что существует точка зрения о появлении новой модели науки, основанной на искусственном интеллекте.

Искусственный интеллект и машинное обучение становятся неотъемлемой частью научного мира.

Ответ на вопрос о переходе к новой модели науки станет понятен спустя годы.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Искусственный интеллект может остаться лишь вспомогательным инструментом в научной деятельности, но существует точка зрения, что на его основе появится новая модель науки, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Наука вряд ли изменится, искусственный интеллект, при всем уважении к нему, - он вспомогательный инструмент. Но есть точка зрения о том, что появится совершенно новая модель науки, основанная на искусственном интеллекте. Проще говоря, это меняет саму парадигму со всеми вытекающими последствиями", - сказал Фальков в ходе пленарного заседания "Наука и ИИ: новые горизонты научно-технологического прогресса".

Он отметил, что искусственный интеллект и машинное обучение уже становятся неотъемлемой частью научного мира.

"Сегодня искусственный интеллект и машинное обучение… уже становятся неотъемлемой частью научного мира. Это не просто вспомогательные инструменты, а те факторы, которые радикально меняют организацию исследований, структуру научного знания и сам процесс", - сказал Фальков.