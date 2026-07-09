Отдельные страны и компании не должны монополизировать ИИ, заявили в МИД

"ИИ должен служить интересам всех стран, а не узкому кругу привилегированных государств и корпораций. И уж тем более не становиться инструментом навязывания чуждых решений, причиной возникновения новых форм неравенства и зависимости", - сказал он.

Алимов подчеркнул, что именно поэтому вопрос ИИ нужно обсуждать на площадке ООН, а не в закрытых форматах. Только эта организация может обеспечить равенство в глобальном диалоге об ИИ и гарантировать соблюдение таких принципов, как суверенное равенство государств и невмешательство в их внутренние дела.