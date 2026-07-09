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Отдельные страны и компании не должны монополизировать ИИ, заявили в МИД - РИА Новости, 09.07.2026
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08:18 09.07.2026
Отдельные страны и компании не должны монополизировать ИИ, заявили в МИД

Замглавы МИД Алимов: ИИ должен служить интересам всех стран

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель главы МИД Александр Алимов заявил, что искусственный интеллект должен служить интересам всех стран, а не узкого круга государств и корпораций.
  • Россия видит потенциал для сильного влияния ИИ на экономическое развитие, технический прогресс и качество жизни людей.
  • Алимов подчеркнул, что вопрос ИИ нужно обсуждать на площадке ООН, так как только эта организация может обеспечить равенство в глобальном диалоге.
ЖЕНЕВА, 9 июл - РИА Новости. Искусственный интеллект должен служить интересам не узкого круга государств и корпораций, а всех стран, сообщил РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Алимов.
В разговоре на полях Глобального диалога ООН по управлению искусственным интеллектом дипломат отметил, что Россия видит потенциал для сильного влияния ИИ на экономическое развитие, технический прогресс и качество жизни людей.
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"ИИ должен служить интересам всех стран, а не узкому кругу привилегированных государств и корпораций. И уж тем более не становиться инструментом навязывания чуждых решений, причиной возникновения новых форм неравенства и зависимости", - сказал он.
Алимов подчеркнул, что именно поэтому вопрос ИИ нужно обсуждать на площадке ООН, а не в закрытых форматах. Только эта организация может обеспечить равенство в глобальном диалоге об ИИ и гарантировать соблюдение таких принципов, как суверенное равенство государств и невмешательство в их внутренние дела.
"Россия поддерживала создание, а теперь приветствует запуск Глобального диалога (ООН по управлению ИИ - ред.), который уже показал себя значимой площадкой, где каждому государству была представлена возможность быть услышанным", - добавил дипломат.
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