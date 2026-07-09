В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове прогремел взрыв.
- В части Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Харькове прозвучал взрыв", - говорится в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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