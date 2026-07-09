С Гуфа принудительно взыскивают десять тысяч рублей за неуплату парковки

Краткий пересказ от РИА ИИ Рэпер Гуф (Алексей Долматов) был оштрафован на пять тысяч рублей за неуплату парковки.

Из-за неуплаты штрафа в установленный срок суд оштрафовал Долматова еще на десять тысяч рублей.

Судебные приставы принудительно взыскивают с рэпера десять тысяч рублей задолженности по исполнительному документу.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Судебные приставы принудительно взыскивают с рэпера Гуфа (Алексея Долматова) десять тысяч рублей за неуплату парковки, следует из судебных материалов и материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В сентябре 2025 года суд в Москве оштрафовал Долматова на пять тысяч рублей за неуплату парковки. Музыкант не оплатил в установленный 60-дневный срок штраф - деньги поступили лишь в феврале этого года. Из-за этого в декабре в отношении рэпера составили протокол, а в апреле суд оштрафовал его еще на десять тысяч рублей за неуплату в срок штрафа за парковку.

При этом Гуф не оплатил в срок и второй назначенный штраф, из-за чего был выдан исполнительный документ, по которому, как следует из судебных материалов, 3 июля было возбуждено исполнительное производство.