В Госдуме предложили ввести единый стандарт на тест-полоски для диабетиков

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили ввести единый федеральный стандарт на тест-полоски для диабетиков.

Единый стандарт предполагает установление минимального норматива обеспечения пациентов тест-полосками в зависимости от типа диабета и других медицинских показаний.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером палаты парламента Владиславом Даванковым предложили ввести единый федеральный стандарт на тест-полоски для диабетиков, чтобы обеспечение не зависело от региона проживания.

Соответствующее обращение на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко имеется в распоряжении РИА Новости.

"Прошу вас, уважаемый Михаил Альбертович, рассмотреть возможность утверждения единого минимального федерального норматива обеспечения пациентов с сахарным диабетом средствами самоконтроля глюкозы, включая требование совместимости тест-полосок с используемыми глюкометрами, а также проработать с заинтересованными органами и организациями предложения по реализации указанной меры", - сказано в письме.

В обращении отмечается, что сейчас пациенты с диабетом имеют право на бесплатное получение средств диагностики, однако на практике это право реализуется по-разному, и в разных регионах могут отличаться категории пациентов, количество выдаваемых тест-полосок и их совместимость с используемыми глюкометрами.

Депутаты предложили установить единый минимальный федеральный норматив - сколько тест-полосок должен получать пациент в зависимости от типа диабета, возраста, беременности и других медицинских показаний, и ниже этого уровня регионы не смогут опускаться при планировании закупок.

Отдельно предлагается закрепить обязанность регионов ежегодно рассчитывать потребность в средствах самоконтроля на основании регистров пациентов, а также требование совместимости: тест-полоски должны подходить к выданному глюкометру. Если регион закупает полоски другого типа, он должен одновременно выдать пациенту и подходящий прибор.

Кроме того, авторы инициативы предложили оценить потребность в федеральном софинансировании, чтобы новые требования не легли дополнительной нагрузкой на региональные бюджеты и не усилили межрегиональное неравенство.