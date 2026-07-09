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В Госдуме предложили внедрить психологов для родных пациентов в реанимации - РИА Новости, 09.07.2026
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17:39 09.07.2026 (обновлено: 17:57 09.07.2026)
В Госдуме предложили внедрить психологов для родных пациентов в реанимации

"Новые люди" предложили внедрить психологов для родных пациентов в реанимации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили внедрить механизм психологического сопровождения для близких родственников пациентов в медицинские организации с отделениями реанимации и интенсивной терапии.
  • Инициатива предусматривает различные варианты реализации.
  • Депутаты предложили пилотно внедрить эту меру в медицинских организациях с высокой нагрузкой на отделения реанимации и интенсивной терапии.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили внедрить механизм психологического сопровождения близких родственников пациентов в медицинские организации, имеющие отделения реанимации и интенсивной терапии.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Представляется целесообразным рассмотреть возможность внедрения в медицинских организациях, имеющих отделения реанимации и интенсивной терапии, механизма психологического сопровождения близких родственников пациентов", - сказано в обращении.
По их словам, отдельно важно закрепить, что медицинский психолог не будет подменять врача и сообщать родственникам диагноз, прогноз или другие сведения, относящиеся к врачебной компетенции.
Инициативой предусматриваются разные варианты реализации в зависимости от возможностей медицинской организации: привлечение медицинского психолога в крупных больницах и федеральных центрах, дежурный порядок вызова специалиста, дистанционную консультацию либо закрепление медицинского психолога за несколькими отделениями.
Депутаты предложили пилотно внедрить эту меру в медицинских организациях с высокой нагрузкой на отделения реанимации и интенсивной терапии.
По мнению авторов, реализация инициативы позволит снизить эмоциональное напряжение у близких пациентов, уменьшить нагрузку на врачей и средний медицинский персонал по вопросам, не относящимся напрямую к лечению, а также повысить качество коммуникации между медицинской организацией и семьей пациента.
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