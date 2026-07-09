В Госдуме предложили суммировать пенсионные баллы при совместительстве

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы предложили суммировать пенсионные баллы граждан, полученные ими в течение года по каждому месту работы.

Инициатива направлена на заключение в правительство РФ, одним из авторов стал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В пояснительной записке к проекту указывается, что правильнее суммировать пенсионные баллы, заработанные гражданином в течение года по каждому месту работы при работе по совместительству.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили суммировать пенсионные баллы граждан, полученные ими в течение года по каждому месту работы.

Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Одним из авторов инициативы стал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов

"Для соблюдения принципа эквивалентности страхового обеспечения средствам обязательного социального страхования было бы правильнее суммировать пенсионные баллы, которые гражданин заработал в течение года по каждому месту работы при работе по совместительству. При этом каждый работодатель за год учитывает для застрахованного лица не выше десяти баллов, и, соответственно, три балла - для работающего пенсионера", - указывается в пояснительной записке к проекту.

В настоящее время за каждый год трудовой деятельности при условии начисления работодателями страховых взносов на обязательное пенсионное страхование у гражданина формируются пенсионные права в виде индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).