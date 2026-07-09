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В Госдуме предложили суммировать пенсионные баллы при совместительстве - РИА Новости, 09.07.2026
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05:31 09.07.2026
В Госдуме предложили суммировать пенсионные баллы при совместительстве

Нилов предложил суммировать пенсионные баллы при работе по совместительству

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы предложили суммировать пенсионные баллы граждан, полученные ими в течение года по каждому месту работы.
  • Инициатива направлена на заключение в правительство РФ, одним из авторов стал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
  • В пояснительной записке к проекту указывается, что правильнее суммировать пенсионные баллы, заработанные гражданином в течение года по каждому месту работы при работе по совместительству.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили суммировать пенсионные баллы граждан, полученные ими в течение года по каждому месту работы.
Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Одним из авторов инициативы стал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
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"Для соблюдения принципа эквивалентности страхового обеспечения средствам обязательного социального страхования было бы правильнее суммировать пенсионные баллы, которые гражданин заработал в течение года по каждому месту работы при работе по совместительству. При этом каждый работодатель за год учитывает для застрахованного лица не выше десяти баллов, и, соответственно, три балла - для работающего пенсионера", - указывается в пояснительной записке к проекту.
В настоящее время за каждый год трудовой деятельности при условии начисления работодателями страховых взносов на обязательное пенсионное страхование у гражданина формируются пенсионные права в виде индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).
В документах отмечается, что при назначении страховой пенсии максимальное значение ИПК, определяемое за каждый календарный год, с 1 января 2023 года учитывается в размере не выше десяти баллов, а для перерасчета работающим пенсионерам страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости, осуществляемого ежегодно с 1 августа, учитывается максимум три балла за год.
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