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Минздрав рассказал об применении ИИ для обнаружения риска дефицита лекарств - РИА Новости, 09.07.2026
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11:40 09.07.2026
Минздрав рассказал об применении ИИ для обнаружения риска дефицита лекарств

Глаголев: Минздрав будет применять ИИ для обнаружения рисков дефицита лекарств

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минздрав РФ планирует использовать инструменты искусственного интеллекта для раннего обнаружения рисков дефицита лекарств.
  • В России действует запрет на реализацию препаратов с истекшим сроком годности.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Минздрав РФ планирует использовать инструменты искусственного интеллекта для раннего обнаружения рисков дефицита лекарств, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.
"Сегодня мы готовимся к пилотированию уже инструментов искусственного интеллекта для прогнозирования потребности, для ранней детекции малейших рисков дефицита лекарственных препаратов", - сказал Глаголев в ходе круглого стола комитета Госдумы по охране здоровья на тему: "Национальная система лекарственной безопасности Российской Федерации".
Он также отметил, что сегодня в России действует запрет на реализацию препаратов с истекшим сроком годности.
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