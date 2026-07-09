Минздрав рассказал об применении ИИ для обнаружения риска дефицита лекарств

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минздрав РФ планирует использовать инструменты искусственного интеллекта для раннего обнаружения рисков дефицита лекарств.
- В России действует запрет на реализацию препаратов с истекшим сроком годности.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Минздрав РФ планирует использовать инструменты искусственного интеллекта для раннего обнаружения рисков дефицита лекарств, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.
"Сегодня мы готовимся к пилотированию уже инструментов искусственного интеллекта для прогнозирования потребности, для ранней детекции малейших рисков дефицита лекарственных препаратов", - сказал Глаголев в ходе круглого стола комитета Госдумы по охране здоровья на тему: "Национальная система лекарственной безопасности Российской Федерации".
Он также отметил, что сегодня в России действует запрет на реализацию препаратов с истекшим сроком годности.