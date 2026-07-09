В Германии устранили граффити на мемориальной плите Пушкину

БЕРЛИН, 9 июл - РИА Новости. Посольство России в ФРГ сообщило о том, что его сотрудники в июне обнаружили граффити на мемориальной плите русскому поэту и писателю Александру Пушкину, нанесенные вандалами надписи оперативно устранили.

Посольство обратило внимание администрации Йены на факт осквернения мемориала. Дипмиссия отметила, что последствия акта вандализма были оперативно устранены, и поблагодарила администрацию города за приведение памятника к изначальному виду.

Посольство в своей публикации решительно осудило любые проявления вандализма в отношении памятников истории и культуры. Дипмиссия также выразила надежду, что недавняя кража памятника Пушкину в городе Хемер будет расследована надлежащим образом и его вернут на место в изначальном виде, а похитители будут задержаны и понесут заслуженное наказание.