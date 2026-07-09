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В Германии устранили граффити на мемориальной плите Пушкину - РИА Новости, 09.07.2026
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18:35 09.07.2026
В Германии устранили граффити на мемориальной плите Пушкину

Дипломаты РФ в ФРГ обнаружили граффити на памятнике Пушкину, надписи устранили

© Фото : Посольство России в Германии/TelegramГраффити на памятнике Пушкину в Йене
Граффити на памятнике Пушкину в Йене - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : Посольство России в Германии/Telegram
Граффити на памятнике Пушкину в Йене
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники посольства России в ФРГ обнаружили граффити на мемориальной плите Александру Пушкину в городе Йене.
  • Администрация Йены оперативно устранила последствия акта вандализма.
БЕРЛИН, 9 июл - РИА Новости. Посольство России в ФРГ сообщило о том, что его сотрудники в июне обнаружили граффити на мемориальной плите русскому поэту и писателю Александру Пушкину, нанесенные вандалами надписи оперативно устранили.
"В преддверии Дня русского языка, который традиционно отмечается 6 июня в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, сотрудники посольства посетили город Йену… и возложили цветы к памятнику великому русскому поэту. К сожалению, на мемориальной плите дипломатами были обнаружены нанесенные неизвестными вандалами граффити и надписи", - написала дипмиссия в своем Telegram-канале.
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Посольство обратило внимание администрации Йены на факт осквернения мемориала. Дипмиссия отметила, что последствия акта вандализма были оперативно устранены, и поблагодарила администрацию города за приведение памятника к изначальному виду.
Посольство в своей публикации решительно осудило любые проявления вандализма в отношении памятников истории и культуры. Дипмиссия также выразила надежду, что недавняя кража памятника Пушкину в городе Хемер будет расследована надлежащим образом и его вернут на место в изначальном виде, а похитители будут задержаны и понесут заслуженное наказание.
Посольство сообщило о краже памятника Пушкину в Хемере в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия 1 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя кражу памятника, заявила, что "культура отмены" питает человеконенавистническую идеологию и европейцы сами знают это.
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В миреРоссияГерманияСеверный Рейн-ВестфалияАлександр Пушкин
 
 
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