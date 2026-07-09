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В Германии обанкротилось рекордное за 21 год число фирм - РИА Новости, 09.07.2026
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14:29 09.07.2026 (обновлено: 14:31 09.07.2026)
В Германии обанкротилось рекордное за 21 год число фирм

IWH: в Германии с апреля по июнь обанкротились почти 5 тысяч компаний

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПосетители на смотровой площадке Рейхстага
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С апреля по конец июня 2026 года в Германии обанкротилось почти 5 тысяч товариществ и акционерных компаний.
  • Банкротства затронули фирмы практически во всех крупных отраслях, включая строительство, торговлю и гостиничное дело.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Практически 5 тысяч товариществ и акционерных компаний обанкротились в Германии с апреля по конец июня 2026 года - это самый высокий показатель второго квартала за 21 год, следует из данных Института экономических исследований имени Лейбница в Галле (IWH).
"Во втором квартале 2026 года в Германии было зафиксировано 4996 банкротств среди товариществ и акционерных компаний - на 9% больше чем в первом квартале. Это самый высокий показатель второго квартала с 2005 года, когда было зарегистрировано 5295 банкротств", - говорится в сообщении.
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Из публикации также следует, что банкротства затронули фирмы практически во всех крупных отраслях, в том числе в строительстве, торговле и гостиничном деле, в рекордном масштабе. Отмечается, что в июне 2026 года число банкротств достигло 1702 - это на 20% больше чем в июне 2025 года и на 80% больше чем в среднем в этом месяце с 2016 по 2019 годы, то есть до начала пандемии коронавируса.
"Положение тяжелое: банкротства затрагивают экономику по многим фронтам. Страдают многие отрасли и регионы. В третьем квартале (июль - конец сентября - ред.) стоит ожидать дальнейшего возрастания числа банкротств по сравнению с предыдущим годом", - отметил руководитель отдела исследований банкротств в институте Штеффен Мюллер.
Примечательно, что в этом году показатель первого квартала также был рекордным среди показателей за период с января по конец марта за 21 год.
Ранее главный аналитик торгово-промышленной палаты Германии Фолькер Трайер заявил, что каждые 20 минут в 2025 году одна немецкая компания объявляла себя банкротом. Как сообщало Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis), рост числа банкротств не прекращается уже несколько лет: в 2024 году показатель прибавил 22,4% по сравнению с 2023-м, а в 2023 году эта цифра выросла на 22,1% по сравнению с 2022-м.
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