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Мерц завил о договоренности с США о приобретении ракет Tomahawk - РИА Новости, 09.07.2026
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11:08 09.07.2026
Мерц завил о договоренности с США о приобретении ракет Tomahawk

Мерц: Германия договорилась с США о приобретении и размещении ракет Tomahawk

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Collins IIIЗапуск крылатой ракеты Tomahawk
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Collins III
Запуск крылатой ракеты Tomahawk. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Германия договорилась с правительством США о приобретении и размещении американских крылатых ракет Tomahawk, сообщил канцлер Фридрих Мерц.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Германия договорилась с правительством США о приобретении и размещении на территории ФРГ американских крылатых ракет Tomahawk, сообщил канцлер Фридрих Мерц.
В среду Мерц сообщал, что власти Германии продолжают вести переговоры с США по вопросу американских крылатых ракет Tomahawk.
"Мы также договорились с американским правительством на полях саммита НАТО в Анкаре, что мы приобретем американские ракеты Tomahawk и разместим их в Германии. Тем самым мы закрываем важную стратегическую брешь в нашей обороне и одновременно будем работать над разработкой и размещением в Европе собственных европейских систем", - заявил Мерц во время выступления с правительственным заявлением в бундестаге. Трансляция велась на сайте немецкого парламента.
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