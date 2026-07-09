Мерц завил о договоренности с США о приобретении ракет Tomahawk

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Германия договорилась с правительством США о приобретении и размещении американских крылатых ракет Tomahawk, сообщил канцлер Фридрих Мерц.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Германия договорилась с правительством США о приобретении и размещении на территории ФРГ американских крылатых ракет Tomahawk, сообщил канцлер Фридрих Мерц.
"Мы также договорились с американским правительством на полях саммита НАТО в Анкаре, что мы приобретем американские ракеты Tomahawk и разместим их в Германии. Тем самым мы закрываем важную стратегическую брешь в нашей обороне и одновременно будем работать над разработкой и размещением в Европе собственных европейских систем", - заявил Мерц во время выступления с правительственным заявлением в бундестаге. Трансляция велась на сайте немецкого парламента.