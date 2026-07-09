ВС России "Геранями" поразили локомотивы для перевозки вооружения ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские Вооруженные Силы ударами беспилотников "Герань" поразили локомотивы в Днепропетровской и Харьковской областях Украины.
- Согласно сообщению Минобороны, все цели были поражены.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские Вооруженные Силы ударами беспилотников "Герань" поразили в Днепропетровской и Харьковской областях Украины локомотивы, использовавшиеся для перевозки вооружения, сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами нанесения ударов.
"В результате ударов все цели поражены", - указано в описании к видео.
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