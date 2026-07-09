Рейтинг@Mail.ru
ВС России "Геранями" поразили локомотивы для перевозки вооружения ВСУ - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:12 09.07.2026 (обновлено: 11:40 09.07.2026)
ВС России "Геранями" поразили локомотивы для перевозки вооружения ВСУ

МО: ВС России "Геранями" поразили локомотивы для перевозки вооружения ВСУ

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские Вооруженные Силы ударами беспилотников "Герань" поразили локомотивы в Днепропетровской и Харьковской областях Украины.
  • Согласно сообщению Минобороны, все цели были поражены.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские Вооруженные Силы ударами беспилотников "Герань" поразили в Днепропетровской и Харьковской областях Украины локомотивы, использовавшиеся для перевозки вооружения, сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами нанесения ударов.
"В результате ударов все цели поражены", - указано в описании к видео.
Последствия удара по объектам ВПК в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
ВС России нанесли удар по объектам ВПК в Киеве
8 июля, 07:51
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьХарьковская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала