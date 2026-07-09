Рейтинг@Mail.ru
"Газпром" предупредил о проблемах в Европе из-за темпов закачки газа - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 09.07.2026 (обновлено: 16:56 09.07.2026)
"Газпром" предупредил о проблемах в Европе из-за темпов закачки газа

"Газпром": ПХГ в Европе не заполнят на 75% к 1 октября при низких темпах закачки

© AP Photo / Matthias RietschelГазокомпрессорная станция в Германии
Газокомпрессорная станция в Германии - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Matthias Rietschel
Газокомпрессорная станция в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заполнение европейских подземных хранилищ газа идет медленно и отстает от прошлогодних показателей, заявил "Газпром".
  • При продолжении закачки газа в текущем темпе уровень заполненности европейских ПХГ к 1 октября будет ниже 75%.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) к 1 октября будет ниже 75% при продолжении закачки в текущем темпе, сообщил "Газпром".
"Заполнение европейских подземных хранилищ газа идет медленно, отставание от прошлогодних показателей увеличивается... При продолжении закачки в текущем темпе уровень заполненности европейских хранилищ к 1 октября будет ниже 75%", - говорится в сообщении компании.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
В Европе намечается новая газовая война. И Россия тут ни при чем
1 июля, 08:00
Недостаточный объем газа в ПХГ к отопительному сезону создаст значительные риски для надежного газоснабжения европейских потребителей предстоящей зимой, отметили в "Газпроме".
По мнению Еврокомиссии, подземные газовые хранилища играют ключевую роль в обеспечении надежности газоснабжения в Европе, позволяя в зимний период покрывать до трети потребности ЕС. Регламент хранения газа, принятый для оптимизации подготовки к зимнему отопительному сезону в июне 2022 года, установил для стран ЕС цель - заполнять ПХГ на 90% к 1 ноября.
ЕС на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива и опасений за перебои с поставками топлива решил понизить с 90% до 80% необходимый уровень заполнения хранилищ газа в странах союза к началу зимнего сезона, заявляла в июне РИА Новости представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. По ее мнению, уровень запасов газа в ЕС пока не вызывает опасений за зимний отопительный сезон, но ситуация с ценами на рынке нестабильна.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Приехали: Штаты начали открытый газовый шантаж
29 июня, 08:00
 
ЭкономикаЕвропаГазпромПриродный газОрмузский проливЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала