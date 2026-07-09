"Газпром" предупредил о проблемах в Европе из-за темпов закачки газа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заполнение европейских подземных хранилищ газа идет медленно и отстает от прошлогодних показателей, заявил "Газпром".
- При продолжении закачки газа в текущем темпе уровень заполненности европейских ПХГ к 1 октября будет ниже 75%.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) к 1 октября будет ниже 75% при продолжении закачки в текущем темпе, сообщил "Газпром".
"Заполнение европейских подземных хранилищ газа идет медленно, отставание от прошлогодних показателей увеличивается... При продолжении закачки в текущем темпе уровень заполненности европейских хранилищ к 1 октября будет ниже 75%", - говорится в сообщении компании.
Недостаточный объем газа в ПХГ к отопительному сезону создаст значительные риски для надежного газоснабжения европейских потребителей предстоящей зимой, отметили в "Газпроме".
По мнению Еврокомиссии, подземные газовые хранилища играют ключевую роль в обеспечении надежности газоснабжения в Европе, позволяя в зимний период покрывать до трети потребности ЕС. Регламент хранения газа, принятый для оптимизации подготовки к зимнему отопительному сезону в июне 2022 года, установил для стран ЕС цель - заполнять ПХГ на 90% к 1 ноября.
ЕС на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива и опасений за перебои с поставками топлива решил понизить с 90% до 80% необходимый уровень заполнения хранилищ газа в странах союза к началу зимнего сезона, заявляла в июне РИА Новости представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. По ее мнению, уровень запасов газа в ЕС пока не вызывает опасений за зимний отопительный сезон, но ситуация с ценами на рынке нестабильна.
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