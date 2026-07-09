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В НАТО не понимают намерений США в отношении Гренландии, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2026
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15:26 09.07.2026
В НАТО не понимают намерений США в отношении Гренландии, пишут СМИ

FT: в НАТО не понимают намерений США по Гренландии, выступают за план действий

© REUTERS / Yves HermanСаммит НАТО в Анкаре
Саммит НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© REUTERS / Yves Herman
Саммит НАТО в Анкаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В НАТО не знают, каковы истинные намерения президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии, и выступают за составление плана действий на случай, если этот вопрос снова будет поднят.
  • Президент США Трамп заявил, что Гренландия должна находиться под контролем Штатов, на что премьер-министр Дании ответила, что остров не продается.
  • Европейские лидеры надеются, что слова Трампа о контроле США над Гренландией не являются стратегией Вашингтона.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В НАТО не знают, каковы истинные намерения президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии, выступают за составление плана действий на случай, если этот вопрос снова будет поднят, сообщает газета Financial Times.
Президент США Трамп во вторник после долгого перерыва вновь вернулся к теме Гренландии, заявив, что она должна находиться под контролем Штатов. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, комментируя его слова, заявила в среду, что остров не продается.
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"Внутри НАТО замешательство по поводу того, насколько решительно Трамп настроен на взятие Гренландии", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, европейские лидеры надеются, что американскому лидеру просто нравится припугивать альянс разговорами об острове. По словам одного из чиновников НАТО, похоже, слова о контроле США над Гренландией не являются стратегией Вашингтона.
"Мы не можем надеяться на то, что этот вопрос просто исчезнет. Нам нужен настоящий план", - подчеркнул другой неназванный дипломат альянса.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Представители США утверждали, что Дания не в состоянии обеспечить безопасность острова. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
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В миреГренландияСШАДональд ТрампНАТОМетте ФредериксенДания
 
 
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