В НАТО не понимают намерений США в отношении Гренландии, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В НАТО не знают, каковы истинные намерения президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии, и выступают за составление плана действий на случай, если этот вопрос снова будет поднят.
- Президент США Трамп заявил, что Гренландия должна находиться под контролем Штатов, на что премьер-министр Дании ответила, что остров не продается.
- Европейские лидеры надеются, что слова Трампа о контроле США над Гренландией не являются стратегией Вашингтона.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В НАТО не знают, каковы истинные намерения президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии, выступают за составление плана действий на случай, если этот вопрос снова будет поднят, сообщает газета Financial Times.
"Внутри НАТО замешательство по поводу того, насколько решительно Трамп настроен на взятие Гренландии", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, европейские лидеры надеются, что американскому лидеру просто нравится припугивать альянс разговорами об острове. По словам одного из чиновников НАТО, похоже, слова о контроле США над Гренландией не являются стратегией Вашингтона.
"Мы не можем надеяться на то, что этот вопрос просто исчезнет. Нам нужен настоящий план", - подчеркнул другой неназванный дипломат альянса.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Представители США утверждали, что Дания не в состоянии обеспечить безопасность острова. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.