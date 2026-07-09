В НАТО не понимают намерений США в отношении Гренландии, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ В НАТО не знают, каковы истинные намерения президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии, и выступают за составление плана действий на случай, если этот вопрос снова будет поднят.

Президент США Трамп заявил, что Гренландия должна находиться под контролем Штатов, на что премьер-министр Дании ответила, что остров не продается.

Европейские лидеры надеются, что слова Трампа о контроле США над Гренландией не являются стратегией Вашингтона.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В НАТО не знают, каковы истинные намерения президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии, выступают за составление плана действий на случай, если этот вопрос снова будет поднят, сообщает газета В НАТО не знают, каковы истинные намерения президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии, выступают за составление плана действий на случай, если этот вопрос снова будет поднят, сообщает газета Financial Times

Президент США Трамп во вторник после долгого перерыва вновь вернулся к теме Гренландии, заявив, что она должна находиться под контролем Штатов. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, комментируя его слова, заявила в среду, что остров не продается.

"Внутри НАТО замешательство по поводу того, насколько решительно Трамп настроен на взятие Гренландии", - говорится в публикации.

Как отмечает издание, европейские лидеры надеются, что американскому лидеру просто нравится припугивать альянс разговорами об острове. По словам одного из чиновников НАТО, похоже, слова о контроле США над Гренландией не являются стратегией Вашингтона.

"Мы не можем надеяться на то, что этот вопрос просто исчезнет. Нам нужен настоящий план", - подчеркнул другой неназванный дипломат альянса.