Британия рассматривает ограничение выплат инвалидам, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кабинет министров Великобритании рассматривает возможность ужесточения условий для выплаты пособия по инвалидности.
- Число получателей пособия по инвалидности достигло 4 миллионов человек, а число заявлений в связи с психическими заболеваниями от лиц моложе 30 лет выросло на 72%.
ЛОНДОН, 9 июл - РИА Новости. Кабинет министров Великобритании рассматривает возможность ужесточения условий для выплаты пособия по инвалидности из-за роста случаев психических заболеваний, пишет британское издание Financial Times.
"В четверг министр по делам социального обеспечения Стивен Тиммс запустит первый этап пересмотра программы выплат по инвалидности", - пишет газета.
Как объясняет издание, такое решение было принято из-за значительного роста числа заявлений на получение пособия из-за проблем с психическим здоровьем.
Газета сообщает, что число получателей этого пособия достигло 4 миллионов человек, а число заявлений в связи с психическими заболеваниями от лиц моложе 30 лет выросло на 72%.
Ожидается, что кабинет министров рассмотрит более гибкую систему выплат с широким диапазоном сумм, при этом некоторым заявителям будет предложена терапия или лечение вместо денежной компенсации. При лейбористах траты на социальные расходы трудоспособного населения значительно выросли и составляют 5%, что заставляет правительство Великобритании изменять условия для получения выплат по этой программе, сообщает Financial Times.