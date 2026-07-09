Британия рассматривает ограничение выплат инвалидам, пишут СМИ

"В четверг министр по делам социального обеспечения Стивен Тиммс запустит первый этап пересмотра программы выплат по инвалидности", - пишет газета.

Как объясняет издание, такое решение было принято из-за значительного роста числа заявлений на получение пособия из-за проблем с психическим здоровьем.

Газета сообщает, что число получателей этого пособия достигло 4 миллионов человек, а число заявлений в связи с психическими заболеваниями от лиц моложе 30 лет выросло на 72%.